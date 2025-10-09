نجاة ركاب قطار بورسعيد من حادث مروع بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، واقعة مثيرة كادت أن تتسبب في كارثة محققة، بعدما توقف قطار الركاب القادم من بورسعيد والمتجه إلى القاهرة بشكلٍ مفاجئ بقرية القطاوية التابعة لمركز أبو حماد، إثر محاولة أحد الأشخاص عبور شريط السكة الحديد بدراجته النارية، قبل أن يتركها على القضبان ولاذ بالفرار قبل لحظات من مرور القطار، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

لحظة من الرعب على قضبان الشرقية.. دراجة نارية تُوقف قطار بورسعيد – القاهرة بقرية القطاوية

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد بحدوث الواقعة، حيث انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على الدراجة النارية.

جانب من الواقعة،فيتو

الاستماع إلى أقوال شهود العيان

كما جرى سؤال ناظر المحطة والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعديل مواعيد تشغيل قطاري 957 و944 اعتبارا من السبت المقبل

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد، إجراء تعديل على تشغيل بعض القطارات لخدمة الركاب والتيسير عليهم، وذلك بداية من السبت المقبل.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتلبية لرغباتهم، حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوف قطاري 957 – 944 القاهرة / الزقازيق سياحى وبالعكس بمحطة الجديدة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.