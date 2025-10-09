الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نجاة ركاب قطار بورسعيد من حادث مروع بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، واقعة مثيرة كادت أن تتسبب في كارثة محققة، بعدما توقف قطار الركاب القادم من بورسعيد والمتجه إلى القاهرة بشكلٍ مفاجئ بقرية القطاوية التابعة لمركز أبو حماد، إثر محاولة أحد الأشخاص عبور شريط السكة الحديد بدراجته النارية، قبل أن يتركها على القضبان ولاذ بالفرار قبل لحظات من مرور القطار، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

انتظام حركة القطارات وبورسعيد أعلى الخطوط تأخيرًا

لحظة من الرعب على قضبان الشرقية.. دراجة نارية تُوقف قطار بورسعيد – القاهرة بقرية القطاوية

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد بحدوث الواقعة، حيث انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على الدراجة النارية.

 

جانب من الواقعة،فيتو
جانب من الواقعة،فيتو

الاستماع إلى أقوال شهود العيان

 كما جرى سؤال ناظر المحطة والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعديل مواعيد تشغيل قطاري 957 و944 اعتبارا من السبت المقبل

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد، إجراء تعديل على تشغيل بعض القطارات لخدمة الركاب والتيسير عليهم، وذلك بداية من السبت المقبل.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتلبية لرغباتهم، حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوف قطاري 957 – 944 القاهرة / الزقازيق سياحى وبالعكس بمحطة الجديدة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقاذ ركاب قطاربالشرقية حوادث القطارات بالشرقية حوادث محافظة الشرقية أخبار حوادث مصر اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

الأهالي عن حريق مخزن قطع غيار سيارات بالسلام: نطالب بنقل الورش خارج المناطق السكنية

إزالة 3 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير باكستان لبحث سبل التعاون المشترك

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 3 محافظات

التنسيقية: اتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة انتصار لإرادة السلام

الأونروا: لدينا مساعدات تكفي غزة لمدة 3 أشهر

المجري لاسلو كراسناهوركاي يحصد جائزة نوبل في الآداب 2025

مصدر بالزمالك: سداد مستحقات الأجانب خلال أيام لإنهاء الأزمة

الأكثر قراءة

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

إحالة مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور والمتهمين بالتعدي عليه للمحاكمة الجنائية

حماس: اتفاق السلام ينص على وقف نهائي للحرب بغزة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 9-10-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads