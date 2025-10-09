محافظ الإسكندرية يستقبل سفير باكستان لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، عامر شوكت، سفير باكستان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الجانبين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية بين مصر وباكستان.

في بداية اللقاء، رحب المحافظ بالسفير في أولى زياراته إلى الإسكندرية، مؤكدًا تقديره الكبير لدولة باكستان وشعبها، ومعربًا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير الباكستاني عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وسعادته بزيارة الإسكندرية، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات بين مصر وباكستان، ومشيرًا إلى أن البلدين أعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية (D8)، التي تضم أيضًا ماليزيا، بنجلاديش، إيران، تركيا، إندونيسيا، ونيجيريا.

وأضاف السفير أن هناك استثمارات باكستانية قائمة في مصر، من بينها مصنعان للنسيج في الإسكندرية، معربًا عن تطلعه إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري خلال الفترة المقبلة.

وأكد الفريق أحمد خالد عن تقديره للتجربة الباكستانية في تنمية مواردها واستغلالها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن باكستان تُعد من الركائز الاقتصادية والجيوسياسية المهمة في قارة آسيا، وتمثل سوقًا واعدة للتجارة والاستثمار، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون المشترك.

وأشار السفير الباكستاني إلى أنه سيعقد خلال زيارته الحالية عددًا من اللقاءات مع رئيس جامعة الإسكندرية، ورئيس مكتبة الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال، مؤكدًا أهمية التعاون الأكاديمي والثقافي والاقتصادي بين الجانبين.

كما لفت إلى أهمية ربط ميناء الإسكندرية بميناء جوادار الباكستاني ضمن مبادرة "طريق الحرير البحري"، بما يعزز حركة التجارة الدولية ويجعل مصر مركزًا لوجستيًا وبوابة رئيسية للشركات الباكستانية نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية.

وخلال اللقاء، طرح الفريق أحمد خالد حسن سعيد عددًا من المقترحات لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، من بينها توقيع اتفاقية توأمة وتعاون بين مدينتي الإسكندرية وكراتشي، لما يجمع بينهما من قواسم مشتركة كونهما مدينتين ساحليتين صناعيتين محوريتين.

كما اقترح تنظيم معارض للمنتجات الباكستانية بالإسكندرية، بما في ذلك الصناعات اليدوية والسجاد والمنسوجات والمنتجات الجلدية والخشبية، بهدف تعريف الجمهور المصري بالمنتجات الباكستانية ودعم التبادل التجاري والثقافي بين البلدين مؤكدًا على استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين الباكستانيين على إقامة مشروعاتهم في الإسكندرية.

وفي ختام اللقاء، أعرب السفير عامر شوكت عن إعجابه بمدينة الإسكندرية وتطورها الملحوظ، مشيرًا إلى تميزها بالنظام والحيوية، فيما أكد المحافظ أن الإسكندرية مدينة واعدة تزخر بالعديد من الفرص للاستثمارية الكبيرة في مختلف القطاعات.

واتفق الجانبان على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين، وتبادلا الهدايا التذكارية، مؤكدين استمرار التواصل والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة.

