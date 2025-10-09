الخميس 09 أكتوبر 2025
أخبار مصر

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 3 محافظات

أمطار
أمطار
الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تدفق السحب الممطرة على "الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ"، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق.

انخفاض كبير في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

طقس اليوم، تحذير من الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس، والسبب ارتفاع الأمواج

الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس حيث يسود طقس خريفي معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22
 

