الأهالي عن حريق مخزن قطع غيار سيارات بالسلام: نطالب بنقل الورش خارج المناطق السكنية

استمعت نيابة السلام لأقوال شهود العيان في واقعة الحريق الهائل الذي نشب داخل مخزن لقطع غيار السيارات في منطقة الحرفيين بمدينة السلام، وامتد إلى عقارين سكنيين مجاورين، مما أثار ذعر الأهالي وتسبب في خسائر مادية كبيرة.

وأكد الشهود، وهم من جيران المخزن وسكان العقارات المتضررة، أن الحريق بدأ من المخزن، مشيرين إلى أن هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها، إذ سبق أن نشبت حرائق مماثلة في المنطقة التي تكتظ بالمخازن وورش إصلاح السيارات وسط الكتلة السكنية، دون مراعاة لشروط السلامة أو حياة السكان.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بضرورة نقل مخازن وورش قطع غيار السيارات خارج النطاق السكني، مشددين على أن استمرار تواجدها داخل الأحياء يعرضهم لخطر دائم بسبب الإهمال وغياب إجراءات السلامة المهنية.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها الجهات المختصة أن النيران اندلعت داخل مخزن مقام على مساحة 400 متر، مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وجميعها غير مرخصة، قبل أن تمتد إلى عقار سكني مجاور مكون من 9 طوابق فوق الأرضي، وتحديدًا إلى شقتين بالطابقين السادس والسابع، حيث التهمت النيران غرف نوم بالكامل.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحت في السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء، من بينها 5 إضافية وخزانين مياه، حيث تمكنت من منع امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات المجاورة، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لحماية السكان وتأمين المنطقة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، فتم إخطار قسم شرطة السلام، الذي انتقل على الفور إلى مكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحريق وتحديد المسؤوليات.

