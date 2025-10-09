الخميس 09 أكتوبر 2025
مصدر بالزمالك: سداد مستحقات الأجانب خلال أيام لإنهاء الأزمة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي ستقوم خلال أيام قليلة بسداد مستحقات اللاعبين الأجانب بالفريق بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن طريقة السداد، من أجل إنهاء الأزمة المالية التي تسببت في توتر بعض اللاعبين مؤخرًا، مؤكدًا أن المجلس يعمل على توفير السيولة المطلوبة لضمان الاستقرار الفني والإداري قبل استئناف المنافسات المقبلة. 

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لا توجد نية على الإطلاق في إنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي، ولا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن دراسة إدارة النادي إنهاء تجربة جون إدوارد.

كما أكد المجلس أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مروجي الشائعات حول فريق الكرة بالزمالك.

وشدد المجلس على مواصلة دعمه لإدارة الكرة الحالية، والعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه فريق الكرة بالنادي، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الموسم الحالي.

ويأتي ذلك بما يتناسب مع رؤية مجلس الإدارة لتحقيق طموحات الجماهير بمواصلة حصد البطولات.

أزمة مالية تضرب الزمالك

ويعيش نادي الزمالك في الوقت الحالي واحدة من أصعب فتراته المالية، بعدما تفاقمت الأزمات داخل القلعة البيضاء بشكل غير مسبوق، وسط عجز مجلس الإدارة عن إيجاد حلول جذرية تنهي أو تساعد في حلها. 

وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن الأزمة تتعلق بتأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، إلى جانب تراكم الديون لصالح جهات متعددة، من بينها أندية ولاعبون ومدربون سابقون، ما جعل الزمالك مهددا بعدة شكاوى جديدة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

