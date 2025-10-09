الأونروا: لدينا مساعدات تكفي غزة لمدة 3 أشهر

رحبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا )، اليوم الخميس، باتفاق وقف إطلاق النار بين «إسرائيل» وحركة «حماس» لوقف إطلاق النار في غزة معتبرة أنه يثير «ارتياحا كبيرا».

وأكدت «أونروا» استعدادها لإدخال مساعدات إلى القطاع تكفي لسد حاجات سكانه في ظل الأزمة الإنسانية البالغة، وفق وكالة «فرانس برس».

أونروا: لدينا طعام وأدوية وإمدادات أساسية لغزة

وقال المدير العام للوكالة فيليب لازاريني في منشور على منصة «إكس»: إن «أونروا لديها طعام وأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية لغزة، حيث إن لدينا ما يكفي لإطعام جميع سكان القطاع على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة».

