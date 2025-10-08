تغييرات في نواب رئيس هيئة السكة الحديد تشمل 3 قطاعات

أصدر رئيس هيئة السكة الحديد تعديلات في مناصب قيادية داخل الهيئة تضمن تكليف جديدة لعدد من نواب رئيس الهيئة وشملت القرارات الجديدة عدد من مناصب نواب قطاعات الهيئة، وذلك بعد إحالة عدد من النواب السابقين للمعاش وفقًا للسن القانوني، وتضمن القطاعات التي شملت تغييرات في مناصبها، المشرف العام على قطاع البضائع ونائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة والجودة ونائب قطاع التشغيل للمسافات الطويلة والقصيرة.

وشملت القرارات تكليف المهندس فتحي شبل عبد الغني بمنصب المشرف العام على قطاع البضائع، والذي كان يشغل منصب استشاري الإدارة العامة لقطاع البضائع وتكليف المهندس محمد بغدادي علي بمنصب نائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة والجودة، بعد أن كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشؤون منطقة القاهرة.

وتكليف المهندس أشرف حسن خليفة أبو العلا بمنصب نائب رئيس الهيئة لقطاع التشغيل للمسافات الطويلة والقصيرة، وذلك بعد أن شغل سابقًا منصب نائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة والجود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.