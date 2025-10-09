الكاتب المجري لازلو كراسناهوركاي يحصد جائزة نوبل في الآداب 2025

حصد الكاتب المجري لازلو كراسناهوركاي جائزة نوبل في فرع الآداب لعام 2025، وذلك من الأكاديمية السويدية التي أعلنت فوزه منذ قليل.

جائزة نوبل في الآداب

تعد جائزة نوبل فى الأدب واحدة من أرفع الجوائز الأدبية فى العالم، إذ تُمنح سنويًا لكاتب أو شاعـر أو مفكر قدّم إسهامًا أدبيًا متميزًا "يُظهر اتجاهًا مثاليًا".

منذ انطلاقها عام 1901 مُنحت الجائزة لأكثر من 120 أديبًا من مختلف القارات، بينهم الأديب نجيب محفوظ الذى فاز بها عام 1988، ليكون العربى الوحيد الحاصل على الجائزة حتى اليوم.

وتكرم جائزة نوبل في الأدب، الروائيين والشعراء والكتاب المسرحيين، غير أن قائمة الفائزين تشمل أيضا ثلاثة فلاسفة "رودلف أوكن وهنري برجسون وبيرتراند راسل" ومؤرخ "تيودور مومسن" ورجل دولة (ونستون تشرشل لخطاباته السياسية)، وفي 2013، أصبح آليس مونرو أول كاتب شبه متخصص في القصص.

