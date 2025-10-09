الخميس 09 أكتوبر 2025
إزالة 3 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة حالات تعدى
ازالة حالات تعدى بالبناء

أزالت محافظة الشرقية، اليوم الخميس، ٣ حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة قيراطًا و١٤ سهمًا  ورصد ٦١ حالة متغير على مساحة ٦٣٨٠ مترًا بمراكز منيا القمح وديرب نجم والزقازيق وبلبيس ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات بالبناء المخالف.

استمرار حملات إزالة الإشغالات في الشرقية

الحفاظ على أملاك الدولة 

أكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. 

التنسيق بين الاجهزة 

ولفت إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة،ووزارة التنمية المحلية، بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات واتخاذ  الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

إزالة 323 حالة تعدي بالبناء المخالف في الشرقية

رصد أي متغير لم يكن مسجلا 

وتقوم  محافظة الشرقية بجهود مضنية لمنع التعديات ورصد أي متغير لم يكن مسجلا بشكل حقيقي، ومحاسبة من قام بتسجيل المتغير لكونه مخالفا.

