طريقة التغذية السليمة للطفل بعد عملية استئصال اللوز

عملية اللوز من العمليات التى يخضع لها العديد من الأطفال لأسباب عديدة أبرزها تكرار التهاب اللوز وتجمع الصديد عليها ما يشكل خطورة على الطفل.

وتهتم الأمهات بعد إجراء عملية اللوز الصغار بالتغذية الجيدة والسليمة لهم لسرعة التئام الجرح وشفاء الطفل سريعا، خاصة أن جرح العملية يؤلم الصغار كثيرا.

وتقول الدكتورة هدير جميل أخصائية التغذية العلاجية، أنه بعد خضوع الطفل لعملية اللوز يجب على الأم العناية الجيدة بالطفل لحين الشفاء حيث يجب توفير الراحة والهدوء له مع التغذية السليمة ما يساعده على مقاومة التهاب الجرح وسرعة التئامه.

التغذية السليمة للطفل بعد عملية اللوز

وأضافت هدير، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لتغذية الطفل عقب عملية اللوز، منها:-

فى اليوم الأول يتم تقديم العصائر الطبيعية المصنوعة فى المنزل بدون سكر أو بقليل من السكر وممنوع تماما العصائر المعلبة لأنها تضعف مناعة الطفل، ويمكن تقديم الآيس كريم للطفل أيضا يكون خالى من المواد الحافظة وبدون بسكويت أو مكسرات حتى يستطيع الطفل بلعها. فى اليوم الثانى يتم تقديم الحلوى الباردة المحضرة فى المنزل ومحلاة بالعسل الابيض الطبيعي فهو يقوى المناعة، مثل الأرز باللبن والكاسترد والمهلبية والبودنج والكريم كراميل والجيلي. فى اليوم الثالث يتم تقديم الشوربة الباردة مثل شوربة اللسان عصفور أو شوربة الخضار بقليل من الملح مع العلم أن التوابل قد تزيد من آلام الجرح. يجب الإهتمام بتقديم الماء والسوائل للطفل على مدار اليوم لتقوية المناعة وتشجيع الطفل على البلع ما يساعده فى الشفاء سريعا. ملعقة عسل نحل يوميا الطفل ترطب الحلق وتساعد فى التئام الجرح سريعا، كما تقوي المناعة.

