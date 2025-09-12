أعراض التهاب اللحمية لدي الأطفال، ومتي يكون من الضروري استئصالها؟

تعد التهابات اللحمية من الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال على وجه الخصوص، ولكنها قد تحدث أيضًا لدى الكبار. هذه الغدد الصغيرة، التي تقع في الجزء العلوي من الحلق خلف الأنف وسقف الفم، تلعب دورًا حيويًا في حماية الجسم من الجراثيم الضارة التي تدخل عبر الأنف والفم.

ما هي اللحمية؟

اللحمية هي كتلة من الأنسجة اللمفاوية، تعمل جنبًا إلى جنب مع اللوزتين، لتشكل خط الدفاع الأول للجسم. فهي تقوم بالتقاط الجراثيم الضارة وإنتاج الأجسام المضادة لمساعدة الجسم في محاربة العدوى. على عكس اللوزتين التي يمكن رؤيتها بسهولة عند فتح الفم، لا يمكن رؤية اللحمية بالعين المجردة، ويتطلب فحصها استخدام الطبيب لمرآة صغيرة أو أداة خاصة مزودة بضوء، وقد يلجأ أحيانًا إلى الأشعة السينية للحصول على رؤية أوضح.

ومع تقدم العمر، يقل دور اللحمية تدريجيًا، حيث يصبح الجسم قادرًا على محاربة العدوى بطرق أخرى. تبدأ اللحمية بالانكماش عادةً في سن الخامسة أو السادسة، وتختفي فعليًا في مرحلة المراهقة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أعراض التهاب اللحمية

تتعدد أعراض التهاب اللحمية وتختلف حسب سبب العدوى، وتشمل:

التهاب الحلق.

احتقان الأنف.

تضخم الغدد في الرقبة.

آلام ومشاكل في الأذن.

التنقيط الأنفي الخلفي.

الحمى.

كما أن تضخم اللحمية يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس عبر الأنف، ما يؤدي إلى ظهور أعراض أخرى مثل:

التنفس عبر الفم.

الحديث بصوت أنفي.

صعوبة في النوم والشخير أو انقطاع التنفس أثناء النوم.

رائحة فم كريهة.

أسباب التهاب اللحمية

على الرغم من أن اللحمية تساعد على تنقية الجسم من الجراثيم، إلا أنها قد تُصاب بالعدوى البكتيرية أو الفيروسية، مما يؤدي إلى التهابها وتضخمها. تعد العدوى السبب الأكثر شيوعًا، ولكن هناك عوامل أخرى قد تساهم في تضخم اللحمية، منها:

الحساسية.

المهيجات.

ارتجاع حمض المعدة.

غالبًا ما يتزامن التهاب اللحمية مع حالات أخرى، مثل:

التهاب اللوزتين.

التهاب الحلق (التهاب البلعوم).

التهاب الجيوب الأنفية.

الارتجاع الصامت (ارتجاع المريء الحنجري).

قد يكون التهاب اللحمية حادًا ومؤقتًا أو مزمنًا ومستمرًا، خاصة إذا كان التهيج مستمرًا، مما يؤدي إلى حالة تُعرف باسم "تضخم اللحمية".

علاج التهاب اللحمية

يعتمد العلاج على سبب الالتهاب:

العدوى الفيروسية: لا تحتاج إلى مضادات حيوية، وغالبًا ما يزول التورم من تلقاء نفسه خلال 5 إلى 7 أيام.

العدوى البكتيرية: تُعالج بالمضادات الحيوية لمدة 10 أيام لمنع تكرار العدوى.

الحساسية: تُعالج ببخاخات الأنف الستيرويدية، مضادات الهيستامين، أو محاليل الملح.

الارتجاع: يتطلب تغييرات في النظام الغذائي، ورفع الرأس أثناء النوم، أو استخدام أدوية مثل حاصرات H2.

استئصال اللحمية

في الحالات المزمنة أو المتكررة، قد يوصي الطبيب باستئصال اللحمية جراحيًا. تُجرى هذه العملية تحت التخدير العام في المستشفى أو مركز جراحي. في كثير من الأحيان، يتم استئصال اللوزتين أيضًا في نفس العملية. يمكن للمريض العودة إلى المنزل في نفس اليوم بعد المراقبة لبضع ساعات.

مضاعفات التهاب اللحمية

إذا تُرك التهاب اللحمية دون علاج، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

تكوين الأغشية الحيوية (Biofilms): طبقات لزجة من الميكروبات تسبب تكرار العدوى.

مشاكل في التنفس: صعوبة التنفس أو انقطاع التنفس أثناء النوم، مما يؤثر على قدرات التعلم، السلوك، والنمو العاطفي لدى الأطفال.

