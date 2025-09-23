علاج التهاب الحلق، التهاب الحلق من الأمراض المعدية التى تنتشر فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار بسبب تغيير الفصول ما يسبب أعراضا مزعجة.

وعلاجات التهاب الحلق، عديدة وعادة يفضل المرضى الطرق الطبيعية حتى لا تتأثر المناعة ولا يتأثر الجسم بعد الشفاء بسبب الأدوية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن التهاب الحلق من المشكلات الصحية الشائعة، خاصة في فصول السنة الباردة أو عند ضعف المناعة، وغالبا ما يصاحبها ألم وصعوبة في البلع، إضافة إلى الشعور بالجفاف أو الحكة، وعلى الرغم من أن العلاج الطبي ضروري في بعض الحالات الشديدة، إلا أن الكثير من الناس يفضلون اللجوء إلى العلاجات الطبيعية والأعشاب التي أثبتت فعاليتها في تهدئة الالتهابات وتخفيف الأعراض.

علاج التهاب الحلق بالأعشاب الطبيعية

وأضاف السيد، أن من طرق علاج التهاب الحلق فى البيت بالأعشاب الطبيعية:

الزنجبيل الطازج، حيث يحتوي الزنجبيل على مواد مضادة للالتهابات والبكتيريا، ويساعد على تهدئة الحلق وفتح الممرات الهوائية، ويمكن غليه في الماء مع قليل من العسل والليمون لعمل مشروب مهدئ.

البابونج، وهو من الأعشاب الشهيرة في تخفيف الالتهابات وتهدئة الحلق، حيث يعمل كمضاد طبيعي للالتهابات ومريح للأعصاب، ويمكن استخدامه كغرغرة أو شاي دافئ.

العرقسوس، وجذور العرقسوس فعالة في تهدئة التهابات الحلق والتقليل من التهيج، حيث يغلى مع الماء ويشرب كشاي، لكن يجب الحذر لمرضى ارتفاع ضغط الدم لأنه قد يرفع الضغط.

الزعتر، ويحتوي على زيوت طيارة مضادة للبكتيريا والفيروسات، كما يخفف من الاحتقان والسعال، ويمكن غليه وتناوله كشاي دافئ أو استنشاق بخاره.

الحلبة، وهى غنية بالمواد المخاطية التي تلطف بطانة الحلق، وتقلل من الألم والتهيج، حيث ينقع مسحوق الحلبة في الماء ويشرب بعد التصفية.

النعناع، ويحتوي على مادة المنثول التي تمنح إحساس بالبرودة وتساعد في ترطيب الحلق وتخفيف الالتهاب، ويمكن شرب شاي النعناع أو استنشاق بخاره.

القرنفل، وهو يحتوي على خصائص مسكنة ومضادة للبكتيريا، ويمكن مضغ حبة قرنفل أو استخدام زيت القرنفل في الغرغرة بعد تخفيفه.

طرق منزلية لعلاج التهاب الحلق

وتابع: إن هناك طرقا منزلية لعلاج التهاب الحلق، منها:-

الغرغرة بمغلي الأعشاب، حيث يمكن غلي البابونج أو الزعتر أو الميرمية ثم ترك الماء يبرد قليلا واستخدامه للغرغرة عدة مرات يوميا لتخفيف الالتهاب.

الاستنشاق بالبخار، حيث أن إضافة بضع قطرات من زيت النعناع أو الزعتر إلى ماء ساخن واستنشاق البخار يساعد على ترطيب الحلق والتقليل من التهيج.

تناول شاي الأعشاب بالعسل، بدمج العسل مع مغلي الزنجبيل أو البابونج وهو يعطي تأثير مهديء مزدوج، لأن العسل أيضا مضاد للبكتيريا وملطف قوي للحلق.

الإكثار من شرب السوائل الدافئة لترطيب الحلق.

تجنب المشروبات الغازية والكافيين لأنها تزيد الجفاف.

تناول الفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والليمون لدعم المناعة.

الحصول على قسط كافى من الراحة لتسريع الشفاء.

الابتعاد عن التدخين والأماكن المليئة بالغبار أو الروائح النفاذة.

