أسباب التهاب الحلق عند الأطفال وأعراضه ومخاطر الإصابة به

أسباب التهاب الحلق عند الأطفال، التهاب الحلق من الأمراض المعدية التى تنتشر بين الكبار والصغار وله أعراض عديدة.

وأسباب التهاب الحلق عند الأطفال، عديدة وهو من الأمراض المعدية التى يتكرر الإصابة بها عند الصغار والكبار ويجب الاهتمام بالعلاج.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن التهاب الحلق عند الأطفال من المشكلات الصحية الشائعة، ويعد من أكثر الأسباب التي تدفع الأهل لزيارة طبيب الأطفال، خاصة في مواسم تغير الطقس وانتشار العدوى، ورغم أنه غالبا بسيط، إلا أن إهماله أو التعامل معه بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

أسباب التهاب الحلق عند الأطفال

وأضاف عوض، أن من أسباب التهاب الحلق عند الأطفال:-

العدوى الفيروسية، ومن أكثر الأسباب شيوعًا، وتشمل فيروسات البرد والإنفلونزا، والفيروسات المسببة للحمى الغدية أو الحصبة، وعادة ما يصاحبها أعراض أخرى مثل سيلان الأنف، والعطس، والسعال، وارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

العدوى البكتيرية، أبرزها عدوى بكتيريا المجموعة العقدية A المعروفة بالتهاب الحلق العقدي، وتسبب ألم شديد في الحلق، وتكون مصحوبة غالبًا بارتفاع واضح في الحرارة وتضخم الغدد اللمفاوية.

التحسس من الغبار، حبوب اللقاح، أو وبر الحيوانات قد يسبب تهيج الحلق وسعاله المستمر.

استنشاق الهواء الجاف خاصة في الشتاء أو مع استخدام التكييف قد يؤدي إلى تهيج الحلق.

التعرض للمهيجات، مثل دخان السجائر، أو الروائح القوية (المنظفات، العطور)، التي قد تسبب تهيج في الحلق.

ارتجاع أحماض المعدة، وقد تصل أحماض المعدة إلى الحلق مسببة التهابه، خاصة إذا كان الطفل يعاني من ارتجاع معدي مريئي.

الإجهاد الصوتي، التحدث بصوت مرتفع أو الصراخ لفترات طويلة يمكن أن يسبب تهيج والتهاب بالحلق.

أعراض التهاب الحلق عند الأطفال

وتابع، أن من أعراض التهاب الحلق عند الأطفال:-

ألم أو حرقة في الحلق تزداد عند البلع.

احمرار الحلق أو تورم اللوزتين، وقد يظهر عليهما بقع بيضاء أو صديد في حالة العدوى البكتيرية.

ارتفاع درجة الحرارة قد تصل إلى 39° مئوية أو أكثر في الالتهاب العقدي.

تضخم الغدد اللمفاوية في الرقبة.

فقدان الشهية وصعوبة في البلع أو الكلام.

سعال أو انسداد الأنف إذا كان السبب فيروسي.

بحة في الصوت أو صداع عام.

التهاب الحلق عند الأطفال

مخاطر التهاب الحلق

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال، أن إهمال علاج التهاب الحلق يسبب مضاعفات خطيرة، منهل:-

انتشار العدوى، قد تنتقل البكتيريا إلى الأذن أو الجيوب الأنفية.

الحمى الروماتيزمية، مضاعفة نادرة لكنها خطيرة لالتهاب الحلق العقدي غير المعالج، قد تؤثر على القلب والمفاصل.

خراج حول اللوزة، تراكم صديدي مؤلم خلف اللوزة قد يعيق التنفس والبلع.

التهاب الكلى الحاد، التهاب كبيبات الكلى نتيجة عدوى بكتيرية.

علاج التهاب الحلق عند الأطفال

وأضاف الدكتور أيمن، أن من طرق علاج التهاب الحلق:-

تقديم سوائل دافئة مثل الشوربة، الينسون، أو الحليب بالعسل للأطفال فوق سنة.

تشجيع الطفل على شرب الماء للحفاظ على رطوبة الحلق.

استخدام أجهزة ترطيب الهواء في غرفة الطفل.

إعطاء مسكنات خفيفة بعد استشارة الطبيب لتخفيف الألم والحرارة.

في حالة العدوى البكتيرية، يصف الطبيب مضاد حيوي مناسب، ويجب الالتزام بجرعاته حتى النهاية.

أدوية مضادة للحساسية إذا كان السبب تحسسي.

ينصح بالراحة وتناول وجبات خفيفة سهلة البلع مثل البطاطس المهروسة أو الزبادي.

يجب مراجعة الطبيب إذا كان الألم شديد، أو الحرارة مرتفعة، أو ظهرت صعوبة في التنفس أو البلع، أو استمر الالتهاب أكثر من أسبوع.

طرق الوقاية من التهاب الحلق عند الأطفال

وقدم اخصائي الأطفال، عدة نصائح لحماية الأطفال من التهاب الحلق، منها:-

تعليم الطفل غسل اليدين جيدا وبانتظام، خاصة قبل الأكل وبعد العطس أو السعال.

إبعاد الطفل عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو التهاب الحلق.

تجنب تعرضه لدخان السجائر أو الروائح القوية.

الحفاظ على تهوية جيدة ورطوبة مناسبة للهواء في المنزل.

تشجيع الطفل على شرب الماء بكثرة لتجنّب جفاف الحلق.

تقوية مناعته بتغذية متوازنة غنية بالخضروات والفواكه.

الاهتمام بعلاج أي ارتجاع معدي أو تحسس بشكل مبكر.

