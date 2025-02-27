7 طرق لعلاج التهاب اللوزتين بالمنزل، ومتى تستشير الطبيب؟

التهاب اللوزتين هو التهاب يصيب اللوزتين، وهما كتلتان من الأنسجة اللمفاوية تقعان في الجزء الخلفي من الحلق. تلعب اللوزتان دورًا في جهاز المناعة، حيث تساعدان في مكافحة العدوى.

أسباب التهاب اللوزتين

يحدث التهاب اللوزتين لسببين رئيسيين، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، وهم:

العدوى الفيروسية: مثل فيروسات البرد والإنفلونزا.

العدوى البكتيرية: وأكثرها شيوعًا البكتيريا العقدية المقيحة، التي تسبب التهاب الحلق العقدي.

أعراض التهاب اللوزتين

وتكون أعراض التهاب اللوزتين، كالآتي:

تورم واحمرار اللوزتين، وقد تظهر عليهما بقع بيضاء أو صفراء.

التهاب الحلق الشديد، وصعوبة أو ألم عند البلع.

ارتفاع درجة الحرارة (الحمى).

الصداع.

ألم الأذن.

تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

رائحة الفم الكريهة.

تغير في الصوت أو بحة.

ألم في البطن، خاصة عند الأطفال.

العلاجات المنزلية لتخفيف أعراض التهاب اللوزتين

وتوجد عدة طرق يمكن الاستعانة بها في المنزل لعلاج وتخفيف أعراض التهاب اللوزتين، وتكون كالآتي:

الغرغرة بالماء المالح الدافئ: تكرار الغرغرة عدة مرات في اليوم يساعد على تخفيف الألم والتورم.

تناول السوائل الدافئة: مثل الشاي بالعسل، والمرق، والحساء، لتهدئة الحلق وتجنب الجفاف.

الراحة التامة: الحصول على قسط كافٍ من النوم يساعد الجسم على مكافحة العدوى.

استخدام مرطب الهواء: يساعد على ترطيب الحلق وتخفيف الجفاف.

تناول الأطعمة اللينة والباردة: مثل الآيس كريم والزبادي، لتخفيف الألم عند البلع.

استخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية: لتخفيف الحمى والألم.

استخدام أقراص الاستحلاب أو بخاخات الحلق: التي تحتوي على مكونات مهدئة للحلق.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمر التهاب الحلق لأكثر من بضعة أيام.

إذا كان لدى الشخص صعوبة شديدة في البلع أو التنفس.

إذا كان يعاني من حمى شديدة.

إذا ظهرت بقع بيضاء على اللوزتين.

إذا كان يشك في الإصابة بالتهاب الحلق العقدي.

عند ظهور طفح جلدي.

عند تيبس الرقبة.

العلاج الطبي لالتهاب اللوزتين

إذا كان سبب التهاب اللوزتين بكتيريًا، سيصف الطبيب مضادات حيوية.

في حالات التهاب اللوزتين المتكرر أو الشديد، قد يوصي الطبيب بإجراء عملية استئصال اللوزتين.

نصائح للوقاية من التهاب اللوزتين

غسل اليدين بانتظام.

تجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص المصابين.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

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