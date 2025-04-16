أعراض التهاب اللوزتين عند والأطفال وطرق التعامل معه

أعراض التهاب اللوزتين عند الأطفال، التهاب اللوز من الأمراض المنتشرة بين الأطفال للاسف وله مخاطر عديدة على صحة الطفل.

وأعراض التهاب اللوزتين عند الأطفال، عديدة ومعظمها معروفة لذا تحرص الأمهات على علاجها فور ظهورها لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة للطفل.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن التهاب اللوزتين هو التهاب يصيب اللوزتين، وهما كتلتان من الأنسجة الليمفاوية تقعان في مؤخرة الحلق، وهى من الأمراض الشائعة جدًا عند الأطفال، خاصة بين سن 3 إلى 10 سنوات.

أعراض التهاب اللوزتين عند الأطفال

واضاف عوض، أن من أعراض التهاب اللوزتين عند الأطفال:-

ألم في الحلق

صعوبة في البلع

ارتفاع في درجة الحرارة (الحمى)

تورم واحمرار في اللوزتين

ظهور بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين

رائحة فم كريهة

تضخم الغدد اللمفاوية في الرقبة

فقدان الشهية والخمول

صوت مبحوح أو تغير في نبرة الصوت

أحيانًا ألم في الأذن

أسباب التهاب اللوزتين عند الأطفال

تابع، وعن أسباب التهاب اللوزتين عند الأطفال:-

عدوى فيروسية، مثل الفيروسات المسببة للزكام أو الإنفلونزا.

عدوى بكتيرية، وأشهرها البكتيريا العقدية، وهي الأخطر لأنها قد تسبب مضاعفات إن لم تُعالج جيدًا.

أعراض التهاب اللوزتين عند الأطفال

مضاعفات التهاب اللوزتين

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه إذا لم يتم علاج التهاب اللوزتين بشكل صحيح، قد تحدث مضاعفات مثل:

خراج حول اللوزتين (خراج لوزي)

الحمى الروماتيزمية (في حالة العدوى بالبكتيريا العقدية)

التهاب الكلى

مشاكل في التنفس أو البلع بسبب تضخم اللوزتين

التحول إلى التهاب مزمن أو متكرر

علاج التهاب اللوزتين عند الأطفال

واضاف عوض، أن طرق علاج التهاب اللوزتين عند الأطفال، عديدة، منها:-

العلاج المنزلي، مثل الراحة التامة، وتناول السوائل الدافئة، والغرغرة بالماء والملح، ومسكنات الألم وخافضات الحرارة (مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين)

العلاج الطبي، إذا كانت العدوى فيروسية يكتفي بالعلاج المنزلي والمراقبة، إذا كانت بكتيرية يصف الطبيب مضاد حيوي مثل البنسلين أو الأموكسيسيلين.

الجراحة (استئصال اللوزتين)، وتُجرى فقط إذا تكررت الالتهابات بشكل متكرر أو حدثت مضاعفات خطيرة.

الوقاية من التهاب اللوزتين

وتابع، أنه للوقاية من الإصابة بالتهاب اللوزتين عند الأطفال، يجب اتباع الآتي:-

تعليم الطفل غسل اليدين باستمرار

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين

تغطية الفم عند العطس أو السعال

تقوية جهاز المناعة بالتغذية الصحية

تجنب مخالطة المصابين بالعدوى

مراجعة الطبيب فور ظهور الأعراض لتجنب المضاعفات

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