حلمي طولان: المنتخب في ورطة قبل كأس العرب والأندية تبحث عن مصلحتها

كشف حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب عن استيائه الشديد من الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم بسبب مواعيد تنظيم بطولة كأس العرب.

حلمي طولان يكشف ورطة منتخب مصر قبل المشاركة في كأس العرب

وقال حلمي طولان في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "نحن في ورطة كبيرة وضعنا فيها الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي بسبب مواعيد تنظيم بطولة كأس العرب وتضارب مواعيدها مع بطولات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وكأس الإنتركونتينيتال".

وأكمل: "رابطة الأندية المصرية تعلم جيدا عند وضع جدول المسابقة أنني تقدمت بطلب الدخول في معسكر من يوم 23 نوفمبر وحتى بداية البطولة، وهذا منطقي جدا، وأول مباراة لنا يوم 2 ديسمبر".

وتابع: "الطلب موجود ومتوافق عليه، ومن المقرر أن نبدأ يوم 25، ولكن خلال يومي 28 -29 من نفس الشهر الأندية المصرية سيكون لديها مباريات في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، والمنتخب سيبدأ أول مبارايته يوم 2 من نفس الشهر.. فكيف يشارك اللاعب يوم 29.. متى يصل المعسكر، ومتى يتم تجهيزه؟

وذكر: "في حال وصول المنتخب للنهائيات، بيراميدز أمامه مباراة يوم 13 في كأس إنتركونتينينتال وفي حال الفوز سيخوض المباراة النهائية يوم 17!! وكأس العرب ستبدأ يوم 1 ديسمبر حتى 18 من نفس الشهر، وهذه المشكلة الثانية، لا أعرف كيف ينظم الاتحاد الدولي بطولتين في نفس التوقيت وهو المشرف على بطولة العرب.. كيف يحدث ذلك؟.

الأندية تنظر إلى مصلحتها فقط

وقال: "الأندية تنظر لمصلحتها وهذا واجبهم بكل تأكيد، وهذا منتخب مصر، والبطولة كبيرة وجوائزها أكبر من البطولات الإفريقية وهي ذات أهمية كبير، وأتمنى أن تتعامل معنا الأندية وهذا حدث يهم كل المصريين، ولا ضرر ولا ضرار بكل تأكيد".

واختتم طولان حديثه: "سنقوم بعمل زيارة لجميع الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية للوصول إلى حل دون إحداث أي ضرر لأي طرف، وإن شاء الله نصل لحلول ترضي جميع الأطراف".

