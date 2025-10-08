إبراهيم حسن: حققنا المطلوب بالتأهل لكأس العالم ونحتاج كل اللاعبين بالفترة المقبلة

أعرب إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، عن سعادته بالفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة والتأهل رسميا لكأس العالم.

وقال إبراهيم حسن: "أهدي التأهل لكأس العالم للجماهير ولمجلس إدارة الاتحاد السابق والحالي برئاسة هاني أبوريدة.

وتابع: لدينا خطوات أخرى وكبيرة في الفترة القادمة أبرزها كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في المغرب.

وأكد: “نعد الشعب المصري بالمزيد في الفترة القادمة، واللاعبين حققوا المطلوب منهم ومحتاجين كل اللاعبين الفترة القادمة والجميع سيكون له دور مع المنتخب”.

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

بدأت المباراة بسيطرة من منتخب مصر وأحرز مصطفى محمد هدفا في الدقيقة السادسة بعد تمريرة رائعة بالرأس من محمد صلاح، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

إبراهيم عادل يحتفل بهدف منتخب مصر الأول أمام جيبوتي

وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة، عن طريق إبراهيم عادل هدف بعد عرضية مميزة من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى، قابلها إبراهيم عادل برأسية في شباك جيبوتي.

وفي الدقيقة 14، عزز محمد صلاح تقدم الفراعنة بالهدف الثاني بعد تمريرة بينية انفرد على إثرها محمد صلاح ليسددها من أسفل حارس جيبوتي في الشباك.

بعدها سيطر منتخب مصر على مجريات الأمور، وكاد يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45، بعد عرضية قابلها مصطفى محمد برأسية اصطدمت في القائم وارتدت إلى إبراهيم عادل الذي حاول تسديدها في الشباك لتصطدم في المدافع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بثنائية نظيفة.

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم



ومع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة منتخب مصر وكاد يسجل الهدف الثالث عن طريق مصطفى محمد إلا أن مدافعي جيبوتي أبعدوا الكرة من على خط المرمى.

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

بعدها أجرى حسام حسن عدة تبديلات لتنشيط صفوف الفراعنة، بالدفع بكل من مصطفى شوبير ومهند لاشين وأحمد نبيل كوكا بدلا من محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد حمدي، قبل أن يشرك محمود صابر بدلا من أحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي بدلا من مروان عطية.

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وفي الدقيقة 83، أحرز محمد صلاح نجم منتخب مصر، الهدف الثالث للفراعنة بعد تمريرة بينية مميزة من مروان عطية وضعها محمد صلاح “لوب” من فوق الحارس بشكل رائع، لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

دخل منتخب مصر مباراته أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سيد زيزو، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وتواجد على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل

منتخب مصر يتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026

بتلك النتيجة يتأهل منتخب مصر إلى نهائيات مونديال 2026، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا صاحب المركز الثاني قبل جولة الختام.

