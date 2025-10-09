الخميس 09 أكتوبر 2025
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، اختتم منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، تدريباته مساء أمس استعدادًا لمواجهة نظيره المغربي وديًّا، في اللقاء المقرر إقامته اليوم في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد البشير بمدينة المحمدية المغربية.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجوانب الفنية والتكتيكية، مؤكدًا جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباراة، التي تعد تجربة قوية قبل انطلاق منافسات كأس العرب في ديسمبر المقبل بقطر.

منتخب مصر حلمي طولان بطولة كأس العرب استاد البشير

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

