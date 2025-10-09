منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب

منتخب مصر، اختتم منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، تدريباته مساء أمس استعدادًا لمواجهة نظيره المغربي وديًّا، في اللقاء المقرر إقامته اليوم في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد البشير بمدينة المحمدية المغربية.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجوانب الفنية والتكتيكية، مؤكدًا جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباراة، التي تعد تجربة قوية قبل انطلاق منافسات كأس العرب في ديسمبر المقبل بقطر.

