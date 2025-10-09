بعثة منتخب مصر تعود اليوم للقاهرة بعد التأهل إلى المونديال

تعود بعثة منتخب مصر إلى القاهرة، اليوم الخميس، بعد ضمان التأهل لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

تصريحات حسام حسن

أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بالتأهل لكأس العالم 2026، موجها الشكر للجماهير والاتحاد السابق والحالي برئاسة هاني أبوريدة.

وتابع: مصر تستحق الفرحة، واسم مصر أكبر من أننا نوصل 3 مرات فقط، وأتمنى التعويض في اللي جاي.

وأكد: “أتمنى الجيل القادم يتابع المسيرة، واحنا تحت أمر مصر في أي وقت وياريت نعتمد على المصريين في التدريب”.

وأتم: “أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان له دور في الوصول للمونديال، وشال حلم تقيل واحنا وراها ونفسي أقابله شخصيا”.

واختتم: "بلادنا كبيرة وعلينا الوصول لكأس العالم في السنوات القادمة بينا ومن غيرنا".

إبراهيم عادل يحتفل بهدف منتخب مصر الأول أمام جيبوتي

وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة، عن طريق إبراهيم عادل هدف بعد عرضية مميزة من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى، قابلها إبراهيم عادل برأسية في شباك جيبوتي.

وفي الدقيقة 14، عزز محمد صلاح تقدم الفراعنة بالهدف الثاني بعد تمريرة بينية انفرد على إثرها محمد صلاح ليسددها من أسفل حارس جيبوتي في الشباك.

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وفي الدقيقة 83، أحرز محمد صلاح نجم منتخب مصر، الهدف الثالث للفراعنة بعد تمريرة بينية مميزة من مروان عطية وضعها محمد صلاح “لوب” من فوق الحارس بشكل رائع، لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

منتخب مصر يتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026

بتلك النتيجة يتأهل منتخب مصر إلى نهائيات مونديال 2026، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا صاحب المركز الثاني قبل جولة الختام.

