الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران تعلن موعد عودة منتخب الفراعنة عقب التأهل لكأس العالم 2026

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، تشغيل رحلة خاصة تصل مطار القاهرة الدولي في الساعة الخامسة والنصف مساء غد الخميس، برقم MS3951 بأحدث طائرات الشركة من طراز A321neo قادمة من مطار الملك محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بالمغرب وعلي متنها بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب فوزه علي منتخب جيبوتي في المباراة التي أقيمت بالمغرب وتأهله لبطولة كأس العالم 2026.

عودة بعثة المنتخب الوطني من المغرب

وقدمت مصر للطيران كافة خدماتها لتيسير إجراءات السفر للمنتخب الوطني خلال مشواره لتحقيق حلم الوصول إلي مونديال 2026 وسفره مباشرة علي متن طائرات الشركة الوطنية في جميع المباريات التي أقيمت خارج مصر في الدول الأفريقية المشاركة في مجموعة المنتخب المصري للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتتقدم مصر للطيران بخالص التهنئة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وشعب مصر العظيم بتحقيق إنجاز التأهل لكأس العالم 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة الوطنية مصر للطيران مصر للطيران مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة مطار الملك محمد الخامس الدولي الدار البيضاء المغرب مصرللطيران

مواد متعلقة

وزير الطيران: استضافة مكتب الإيكاو شهادة ثقة دولية لمكانة مصر

سامح الحفني يبحث مع نظرائه بمنظمة الطيران المدني الدولي تعزيز التعاون المشترك

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة في حالات الطوارئ بمطار القاهرة الدولي

مصر للطيران تكشف حقيقة العثور على تهديد أمني مكتوب على منديل بطائرة الدمام

تقدر بـ1.5 مليون جنيه، إحباط محاولة تهريب أدوية البشرية بمطار الإسكندرية

سامح الحفني: أفريقيا بحاجة إلى صوت موحد لتعزيز مكانتها في صناعة الطيران العالمية

سامح الحفني: العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في صناعة النقل الجوي

مطار القاهرة يستعد لاستقبال الفرق المشاركة في بطولة السوبر جلوب لكرة اليد

الأكثر قراءة

إحالة رئيس حي شرق الإسكندرية إلى الجنايات

السعودية تفوز على إندونيسيا 2/3 بالملحق الآسيوي المؤهل للمونديال

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي الأقصر الغربي لـ 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

بعد تأهل مصر، موعد قرعة كأس العالم 2026

السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

السيسي يهنئ المنتخب والشعب المصري بالتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: الإسلام لا يبدأ بالعدوان ويحفظ حق الإنسان في الدفاع عن وطنه

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم، وما سر تأنيثه؟

هل يجوز دخول الحمام وشنطة المعتمر فيها مصحف؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads