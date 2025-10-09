وزير الرياضة يزور معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (صور)

منتخب مصر، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بالمغرب، وعقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان واللاعبين، من أجل الاطمئنان عليهم وتحفيزهم قبل انطلاق المباريات الودية والرسمية.

وزير الرياضة يدعم المنتخب الأول أمام جيبوتي

وجاءت الزيارة عقب مؤازرة منتخب مصر الأول في مباراته أمام جيبوتي، والتي شهدت تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث أكد الوزير وأبو ريدة أهمية الاستعداد الجيد وتقديم مستوى ونتائج متميزة خلال منافسات كأس العرب المقرر إقامتها في قطر ديسمبر المقبل.

أبو ريدة يشيد بفكرة تكوين منتخب كأس العرب

وأثنى هاني أبوريدة على فكرة تكوين منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مشيرًا إلى أن هناك طموحات كبيرة لهذا الفريق الواعد في المنافسات القادمة.

وحضر اللقاء السفير المصري في المغرب أحمد نهاد عبد اللطيف، والمهندس خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وأحمد حلمي الشريف، ومحمد أبو حسين عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

