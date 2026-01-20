الثلاثاء 20 يناير 2026
رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد "Exeter" البريطانية لبحث تعزيز التعاون

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا رفيع المستوى من جامعة Exeter البريطانية، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عين شمس وجامعة Exeter البريطانية، وبحث آليات التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وحضر اللقاء من جانب جامعة عين شمس الدكتور محمد صالحين، نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية،  الدكتورة شيرويت الأحمدي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ومن الجانب البريطاني، حضر الدكتور ريتشارد فوليت، نائب رئيس جامعة Exeter البريطانية، وبيتر كلاك مسئول الشراكة.

 تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها البريطانية، بما يسهم في تعزيز القدرات الأكاديمية والبحثية لدى الجانبين، ودعم جودة العملية التعليمية والبحث العلمي.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، عن ترحيبه بوفد جامعة Exeter البريطانية، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها الدولية مع الجامعات العالمية المرموقة، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية، ورفع كفاءة البرامج الدراسية وفقًا للمعايير الدولية.

وفي ختام اللقاء، ناقش الجانبان آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عين شمس وجامعة " Exeter" البريطانية، وخاصة ما يتعلق بتأسيس حرم متميز لجامعة Exeter البريطانية داخل الحرم الجامعي الدولي لجامعة عين شمس، بما يدعم التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك ويعزز الحضور الدولي للجامعتين. 

