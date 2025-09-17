محافظ أسيوط يكرم رموزًا ومواهب شبابية ورواد ابتكار

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة استثنائية من المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث كرم عددًا من الشخصيات المتميزة في مجالات الإعلام والابتكار والمواهب، تقديرًا لعطائهم وإسهاماتهم.

وكرم محافظ أسيوط: عبد الباسط عمار، المدير العام بالتليفزيون المصري، بمناسبة بلوغه سن المعاش، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء المجلس التنفيذي.

وقد أهداه درع المحافظة تقديرًا لجهوده المخلصة وتفانيه في العمل، مشيدًا بعطائه المهني المتميز.

كما منح محافظ أسيوط درع المحافظة وشهادة تقدير للطفل الموهوب أنس مصطفى ربيع، تكريمًا لحفظه المتون القرآنية وصوته العذب في الإنشاد والابتهالات الدينية، حيث أمتع الحضور بقصيدة دينية لاقت تفاعلًا كبيرًا مشيرًا إلى تكريم الطفل مؤخرًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدًا دعمه لموهبته الواعدة.

تقنية تشغيل البوسترات المكهنة وصناعة شفرات التهوية لصالح شركة مياه أسيوط

وفي إطار دعم الابتكار، كرم محافظ أسيوط المهندس أحمد كامل الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة الصباغ للزنكوغراف، بعد نجاحه في ابتكار تقنية لتشغيل البوسترات المكهنة وصناعة شفرات التهوية لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والتي جرى تشغيلها بعدد من محطات المياه بالمحافظة، بما يسهم في تقليل الفاقد والحفاظ على المال العام.

كما شمل التكريم الدكتور أحمد سعد، رئيس الكلية الألمانية التكنولوجية بأسيوط، لجهوده المتميزة في مجال الأبحاث التطبيقية المتعلقة باستخدام قشر الموز في الصناعات المختلفة، وهو ما يعكس حرص المحافظة على إبراز النماذج المبتكرة والداعمة للتنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط خلال الاحتفالية أن هذه التكريمات تأتي في إطار سياسة المحافظة لدعم النماذج الناجحة والمواهب الواعدة، تقديرًا لعطائهم وتشجيعًا على المزيد من التميز والإبداع.

