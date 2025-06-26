محافظ أسيوط يكرم قيادات المديرية المالية ومنظمي الدورات التدريبية (صور)

كرم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عددًا من القائمين على تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظة، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في دعم منظومة العمل المالي ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية.

تعظيم الإيرادات العامة على مستوى الوحدات المحلية

يأتي هذا التكريم في إطار التعاون المثمر بين وزارة المالية – ممثلة في المديرية المالية بأسيوط – ومحافظة أسيوط، وبهدف تعزيز تبادل الخبرات وبناء قدرات العاملين، حيث نظّمت المديرية المالية عددًا من الندوات والدورات التدريبية التي استهدفت الارتقاء بالأداء المالي، وتعزيز الرقابة المالية، تعظيم الإيرادات العامة على مستوى الوحدات المحلية.

وتضمنت قائمة المكرمين كلًا من الدكتور أحمد محمد خالد شريت، رئيس الإدارة المركزية ومدير المديرية المالية بأسيوط، وأيمن أحمد مصطفى أبو كريشة، مدير عام الإدارة العامة للموازنة والختامي، ومحمد فؤاد إبراهيم عبد الجيد، مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية، وأحمد محمد صبحي محمود، مدير حسابات ديوان عام المحافظة، كما تم تكريم عدد من المدربين المتميزين، وهم: فولي مصطفى إسماعيل إبراهيم، مدير وحدة التدريب بالمديرية المالية، وشريف أحمد حسين مصطفى، مسؤول وحدة الميكنة بالمديرية المالية، وأحمد عاطف عبد الفتاح، مراقب مالي بالمديرية المالية بمحافظة الوادي الجديد.

وأشاد محافظ أسيوط بالدور المحوري الذي قام به المكرمون في إنجاح الدورات التدريبية، والتي أسهمت في إعداد كوادر مالية مدرّبة ومؤهلة، قادرة على تحسين الأداء المالي ورفع مستوى كفاءة الوحدات المحلية.

وأكد محافظ أسيوط أن بناء القدرات البشرية وتنمية مهارات العاملين يمثل استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري، باعتباره أحد أهم عناصر النجاح في العمل الحكومي، مشددًا على أهمية التدريب المتواصل والمتخصص في تعزيز جودة الأداء المؤسسي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الإصلاح المالي والإداري الشامل.

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