تصفيات كأس العالم، زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف نظيف

تصفيات كأس العالم، حقق منتخب زامبيا الفوز على منتخب تنزانيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ9 وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل هدف زامبيا اللاعب ساكالا في الدقيقة 75.

ويلعب منتخبي تنزانيا وزامبيا ضمن المجموعة الخامسة، وهي المجموعة التي حسم منتخب المغرب صدارتها وخطف تذكرة التأهل لكأس العالم 2026.

منتخب مصر يتأهل لكأس العالم

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

بدأت المباراة بسيطرة من منتخب مصر وأحرز مصطفى محمد هدفا في الدقيقة السادسة بعد تمريرة رائعة بالرأس من محمد صلاح، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة، عن طريق إبراهيم عادل هدف بعد عرضية مميزة من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى، قابلها إبراهيم عادل برأسية في شباك جيبوتي.

وفي الدقيقة 14، عزز محمد صلاح تقدم الفراعنة بالهدف الثاني بعد تمريرة بينية انفرد على إثرها محمد صلاح ليسددها من أسفل حارس جيبوتي في الشباك.

وفي الدقيقة 83، أحرز محمد صلاح نجم منتخب مصر، الهدف الثالث للفراعنة بعد تمريرة بينية مميزة من مروان عطية وضعها محمد صلاح “لوب” من فوق الحارس بشكل رائع، لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

