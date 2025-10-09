الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات كأس العالم، زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف نظيف

زامبيا، فيتو
زامبيا، فيتو

تصفيات كأس العالم، حقق منتخب زامبيا الفوز على منتخب تنزانيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ9 وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل هدف زامبيا اللاعب ساكالا في الدقيقة 75.

ويلعب منتخبي تنزانيا وزامبيا ضمن المجموعة الخامسة، وهي المجموعة التي حسم منتخب المغرب صدارتها وخطف تذكرة التأهل لكأس العالم 2026.

منتخب مصر يتأهل لكأس العالم

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

بدأت المباراة بسيطرة من منتخب مصر وأحرز مصطفى محمد هدفا في الدقيقة السادسة بعد تمريرة رائعة بالرأس من محمد صلاح، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة، عن طريق إبراهيم عادل هدف بعد عرضية مميزة من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى، قابلها إبراهيم عادل برأسية في شباك جيبوتي.

وفي الدقيقة 14، عزز محمد صلاح تقدم الفراعنة بالهدف الثاني بعد تمريرة بينية انفرد على إثرها محمد صلاح ليسددها من أسفل حارس جيبوتي في الشباك.

وفي الدقيقة 83، أحرز محمد صلاح نجم منتخب مصر، الهدف الثالث للفراعنة بعد تمريرة بينية مميزة من مروان عطية وضعها محمد صلاح “لوب” من فوق الحارس بشكل رائع، لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زامبيا تنزانيا كأس العالم

مواد متعلقة

ياس سوروب: الأهلي يشبه برشلونة وبايرن ميونخ بأوروبا وتدريبه لا يمكن رفضه

الأهلي يهنئ أبو ريدة والجهاز الفني ولاعبي المنتخب بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم

بعد 35 عاما، مصطفى شوبير يكرر إنجاز والده بالتأهل إلى كأس العالم 2026

منتخب غانا يكتسح إفريقيا الوسطي بخماسية نظيفة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور وثلاثي الفريق

مدرسة هجومية، أرقام ياس سوروب التدريبية قبل قيادة الأهلي

الدوري الألماني يحتفي بتعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

الأهلي ينظم بطولته الدولية الأولى للناشئين تحت 16 عاما

الأكثر قراءة

شاهد، رقص محمد صلاح ابتهاجا بالتأهل لـ كأس العالم (فيديو)

ترامب: ربما أذهب لـ مصر الأحد المقبل لإتمام اتفاق غزة

أول ظهور لعمر زهران بعد أزمته مع زوجة خالد يوسف (فيديو)

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي الأقصر الغربي لـ 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين

مي فاروق تتألق في حفل أول ألبوماتها (صور وفيديو)

إحالة رئيس حي شرق الإسكندرية إلى الجنايات

السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بحدوث تغيير إيجابي

أمين البحوث الإسلامية: الإسلام لا يبدأ بالعدوان ويحفظ حق الإنسان في الدفاع عن وطنه

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم، وما سر تأنيثه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads