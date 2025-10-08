ياس سوروب: الأهلي يشبه برشلونة وبايرن ميونخ بأوروبا وتدريبه لا يمكن رفضه

أبدى ياس سوروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بتوليه قيادة الفريق، معتبرا أن تدريب بطل إفريقيا يعد خطوة استثنائية في مسيرته المهنية، وفرصة لا يمكن رفضها، مؤكدا أن الأهلي ناد كبير على مستوى القارة الإفريقية.

وقال سوروب في تصريحات لموقع TV 2 Sport الدنماركي: “قد يبدو الأمر غريب لبعض الناس في الدنمارك، لأن الانتقال إلى كرة القدم المصرية ليس شيئا يحدث كل يوم، لكنها أصبحت الآن واقعي الجديد، الأهلي هو أكبر ناد في إفريقيا ولديه أكثر من 80 مليون مشجع، يمكن القول إن تدريبه يشبه العمل في برشلونة أو بايرن ميونخ في أوروبا، فهو نادي من نفس المكانة”.

وأضاف المدرب الدنماركي أن اختياره للأهلي لم يكن بدافع المال أو الشهرة فقط، بل رغبة في خوض تجربة جديدة خارج أوروبا، موضحا: “أعجبني التحدي المتمثل في فتح أبواب جديدة على قارة مختلفة، مع كل ما يصاحب ذلك من ضغط ومسؤولية، لذلك وافقت على هذه التجربة الكبيرة بكل حماس”.

وبخصوص عقده الذي يمتد لعامين ونصف، وتبلغ قيمته نحو 20 مليون كرونة دنماركية سنويا، أكد سوروب أن الأمور المالية ليست هدفه الرئيسي، قائلا: “لا أتحدث عادة عن الأمور المالية، لكنها بالطبع جزء من الصفقة الكاملة. الأهم بالنسبة لي هو المشروع والرؤية والطموح الذي يقدمه النادي، وهذا ما جعلني أوافق على العرض”.

وكشف سوروب أن الأهلي كان قد تواصل معه أكثر من مرة في فترات سابقة، لكن المفاوضات لم تكتمل إلا هذه المرة، مشددا على أنه يسعى لرفع مستوى أداء الفريق فنيا وتكتيكيا في المرحلة المقبلة.

واختتم المدير الفني الجديد تصريحاته قائلا: “الأهلي نادي كبير ينافس على البطولات المحلية والقارية والعالمية، ويضم العديد من لاعبي المنتخب المصري. أطمح إلى تطوير الفريق وإضافة لمستي الخاصة من أجل الارتقاء بالأداء والوصول إلى أهداف النادي.

موعد أول مباراة للأهلي تحت قيادة ياس سوروب

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

موعد وصول سوروب إلى القاهرة

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: إن المدير الفني الجديد الدنماركي «ياس سوروب» سيصل إلى القاهرة غدا ‏ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن عقد المدرب الدنماركي ياس سوروب مع الفريق سيكون لمدة عامين ونصف، وذلك بعد توقيع العقود بين الطرفين وإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

