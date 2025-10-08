طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور وثلاثي الفريق

أوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أن حالة إمام عاشور لاعب الفريق، مستقرة وفي تحسن مستمر، ويتم متابعة التحاليل من وقت لآخر، بالإضافة إلى إجراء تحاليل جديدة في بداية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن كبير، خاصة أن اللاعب ملتزم بالبرنامج العلاجي والغذائي من قبل الجهاز الطبي بالنادي، مشيرًا إلى أنه بمجرد اكتمال شفاء اللاعب سيبدأ مرحلة التأهيل والتجهيز البدني للمشاركة في التدريبات.

وقال طبيب الأهلي إن كريم فؤاد، مدافع الفريق الأول، يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي المخصص له، عقب إصابته في العضلة الأمامية، ويتم تجهيزه، حيث يجري أشعة جديدة في بداية الأسبوع المقبل، لتحديد درجة التعافي من الإصابة وعودته للتدريبات.

وأوضح أن أشرف داري، مدافع الفريق الأول، تعرض لإصابة جديدة عبارة عن تمزق بوتر العضلات أسفل البطن «فتق رياضي» وسيخضع اللاعب لأشعة وفحوصات أخرى، لتحديد الخطة العلاجية المناسبة.

وقال طبيب الأهلي إن أحمد رضا، لاعب وسط النادي، شعر بآلام في الركبة أثناء التدريب وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة من فحوصات طبية وأشعات الرنين، لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات عقب التوقف الدولي.

موعد أول مباراة للأهلي تحت قيادة ياس سوروب

أعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع المدير الفني الدنماركي ياس سوروب لمدة موسمين ونصف، ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبل.

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

موعد وصول سوروب إلى القاهرة

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: إن المدير الفني الجديد الدنماركي «ياس سوروب» سيصل إلى القاهرة غدا ‏ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن عقد المدرب الدنماركي ياس سوروب مع الفريق سيكون لمدة عامين ونصف، وذلك بعد توقيع العقود بين الطرفين وإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

