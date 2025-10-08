الأربعاء 08 أكتوبر 2025
مدرسة هجومية، أرقام ياس سوروب التدريبية قبل قيادة الأهلي

ياس سوروب
ياس سوروب

أعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع المدير الفني الدنماركي ياس سوروب لمدة موسمين ونصف، ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبل. 

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور المقبلة أرقام ياس سوروب خلال مسيرته التدريبية قبل توليه تدريب الأهلي. 

 أرقام ياس سوروب

وخلال مسيرته التدريبية، خاض ياس سوروب 512 مباراة مع الأندية التي أشرف على تدريبها في مختلف المسابقات، حقق الفوز في 265 مواجهة، وتعادل في 113 مباراة، بينما تلقى الهزيمة في 134 مواجهة.

وخلال تلك المسيرة، سجلت الفرق التي تولى تدريبها 927 هدفًا، فيما استقبلت شباكها 626 هدفًا.

موعد أول مباراة للأهلي تحت قيادة ياس سوروب 

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.  

موعد وصول سوروب إلى القاهرة

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: إن  المدير الفني الجديد الدنماركي «ياس سوروب» سيصل إلى القاهرة غدا ‏ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس. 

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن عقد المدرب الدنماركي ياس سوروب مع الفريق سيكون لمدة عامين ونصف، وذلك بعد توقيع العقود بين الطرفين وإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية. 

