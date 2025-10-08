الأهلي ينظم بطولته الدولية الأولى للناشئين تحت 16 عاما

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن تنظيم النسخة الأولى من «بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا» بعد الاتفاق الذي جرى مع إحدي الشركات في هذا الإطار.

تقام البطولة بملاعب النادي خلال الفترة من 28 - 30 نوفمبر من العام الجاري، بمشاركة العديد من الأندية العالمية.

تأتي هذه الخطوة لتوفير الاحتكاك لفرق النادي بالعناصر المميزة من مدارس كروية مختلفة، لصقل المهارة وفق أعلى المستويات التنافسية واستراتيجية شركة الأهلي لكرة القدم، وفتح آفاق جديدة على الساحة العالمية، وتعزيز مكانة النادي كوجهة رياضية قادرة على تنظيم البطولات الكبرى.

موعد أول مباراة للأهلي تحت قيادة ياس سوروب

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

موعد وصول سوروب إلى القاهرة

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: إن المدير الفني الجديد «ياس سوروب» يصل إلى القاهرة غدا ‏ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن عقد المدرب الدنماركي ياس سوروب مع الفريق سيكون لمدة عامين ونصف، وذلك بعد توقيع العقود بين الطرفين وإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

