منتخب مصر يخوض اليوم مرانه الأخير بالمغرب استعدادا لمواجهة جيبوتي

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

يؤدي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مرانه الأخير على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، في ختام استعداداته لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي، المقرر لها غدًا الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

ويخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، في السابعة مصر بتوقيت القاهرة على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، الذي يستضيف مباراته غدا أمام جيبوتي.

يحتاج منتخب مصر إلى الفوز على نظيره منتخب جيبوتي في لقاء الغد بأي نتيجة، وهو ما يرفع رصيده من النقاط إلى 23 نقطة، يحسم بها رسميا بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم 2026.

 

بعثة منتخب مصر تصل المغرب

كانت بعثة منتخب مصر وصلت إلى المغرب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وكان في إستقبال البعثة وفد من السفارة المصرية بالمغرب.

ويترأس بعثة منتخب مصر أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب ويرافق الـبعثة محمد يحيي لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة وطارق ابو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر كامل العدد في مرانه الأخير بالقاهرة

كان منتخب مصر خاض مرانه الأخير بالقاهرة في الواحدة والنصف ظهر أمس الإثنين، وشارك في المران جميع الـ 24 لاعبا بعد اكتمال الصفوف وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومصطفي محمد وأسامة فيصل.

 

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

 تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي، غدًا الأربعاء، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

