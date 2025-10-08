تصفيات كأس العالم، منتخب السعودية يتقدم على إندونيسيا 2-1 بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب السعودية ضد إندونيسيا بنتيجة 2-1 للأخضر السعودي، في المباراة التي تجري مساء اليوم الأربعاء، في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، على ملعب الملك عبد الله الدولي.

سجل هدفي منتخب السعودية، صالح أبو الشامات في الدقيقة 17، فراس البريكان في الدقيقة 36 من ضربة جزاء، بينما سجل كيفين ديكس هدف منتخب إندونيسيا في الدقيقة 11 من ضربة جزاء.

تشكيل منتخب السعودية ضد إندونيسيا

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، مصعب الجوير.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان.

نظام الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026

وتأهل إلى الملحق الآسيوي المنتخبات الستة التي جاءت في المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وتم تقسيم المنتخبات الستة على مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 منتخبات، حيث ضمت المجموعة الأولى قطر والإمارات وسلطنة عُمان، بينما ضمت المجموعة الثانية السعودية والعراق وإندونيسيا.

وتستضيف السعودية المجموعة التي تضم الأخضر السعودي، بينما تستضيف قطر المجموعة التي تضم العنابي القطري.

وتلعب المنتخبات الستة كل في مجموعته، مباريات المجموعة من دور واحد بحيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

أما المنتخبان صاحبا المركز الثاني في المجموعتين فيلعبان ضد بعضهما في شهر نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب، بحيث يتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى الملحق العالمي.

جدول مباريات الملحق الآسيوي

الأربعاء 8 أكتوبر

- سلطنة عُمان ضد قطر

- إندونيسيا ضد السعودية

السبت 11 أكتوبر

- الإمارات ضد سلطنة عُمان

- العراق ضد إندونيسيا

الثلاثاء 14 أكتوبر

- قطر ضد الإمارات

- السعودية ضد العراق

