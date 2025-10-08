الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الألماني يحتفي بتعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

ياس سوروب
ياس سوروب

احتفى الحساب الرسمي لبطولة الدوري الألماني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتعاقد النادي الأهلي مع المدرب الدنماركي ياس سوروب لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم. 

ونشر حساب البوندسليجا منشورا عبر صفحته الرسمية وكتب: "أبدع في البوندسليجا، وحان الموعد مع الجزيرة.. المدرب الدنماركي ياس سوروب، المدير الفني السابق لأوجسبورج، يبدأ فصلًا جديدًا من مسيرته مع الأهلي".

أعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع المدير الفني الدنماركي ياس سوروب لمدة موسمين ونصف، ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبل. 

موعد أول مباراة للأهلي تحت قيادة ياس سوروب 

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.  

موعد وصول سوروب إلى القاهرة

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: إن المدير الفني الجديد الدنماركي «ياس سوروب» سيصل إلى القاهرة غدا ‏ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس. 

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن عقد المدرب الدنماركي ياس سوروب مع الفريق سيكون لمدة عامين ونصف، وذلك بعد توقيع العقود بين الطرفين وإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي سوروب ياس سوروب النادي الأهلي الدوري الألماني

مواد متعلقة

الأهلي ينظم بطولته الدولية الأولى للناشئين تحت 16 عاما

مواجهات نارية تنتظر الأهلي تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب

حقيقة رحيل وليد صلاح الدين عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

بعد تعيين سوروب، مهمة عماد النحاس المؤقتة أعادت الأهلي للمنافسة على القمة

طائرة خاصة لنقل الأهلي إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا

بعد تعيين “سوروب”، 3 مدربين يستعد الأهلي لتوديعهم

بعد الإعلان الرسمي، تعرف على موعد الظهور الأول لـ"ياس سوروب" مع الأهلي

الأهلي يعلن موعد وصول ياس سوروب لتولي قيادة الفريق رسميًا

الأكثر قراءة

آخر تطورات سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

لمسة وفاء في ذكرى النصر

قبل تولي سوروب قيادة الفريق، خبر صادم للأهلي بشأن حسين الشحات

مواجهات نارية تنتظر الأهلي تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب

حقيقة رحيل وليد صلاح الدين عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

مصطفى محمد يقود هجوم منتخب مصر لمواجهة جيبوتي

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

الأبيض يبدأ من 144 جنيها، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية

مولد السيد البدوي، جاذبية صدقي تكتب عن المناقب والأسرار الخفية في حياة الولي المحبوب

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads