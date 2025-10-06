وزير الثقافة يفتتح معرض الزمالك الأول للكتاب ويوجّه بخصم 50% لطلاب المدارس والجامعات

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الأولى من معرض الزمالك الأول للكتاب، والذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بحضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، واللواء خالد اللبان مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية،والدكتورة رشا صالح رئيس المركز القومي للترجمة.

وخلال الافتتاح، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بتفعيل خصم 50% على جميع إصدارات وزارة الثقافة لطلاب المدارس والجامعات، تشجيعًا على القراءة والاطلاع، ومساهمةً في تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان.

وأشار وزير الثقافة إلى أن افتتاح الدورة الأولى من معرض الزمالك للكتاب يأتي متزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ليمنح هذا الحدث الثقافي طابعًا وطنيًا مميزًا يجسّد إيمان الدولة المصرية بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان وتشكيل الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، ويعكس حرص الوزارة على توسيع نطاق الوصول بالمنتج الثقافي والمعرفي في مختلف المواقع، وجعل الكتاب قريبًا من المواطن في كل المناطق.

وأوضح أن المعرض يُعد منصة فكرية وإبداعية تتيح لزوارها التعرف على أحدث إصدارات الوزارة في مختلف مجالات الفكر والفن والإبداع، بهدف إثراء المشهد الثقافي.

ويشارك في المعرض مجموعة من دور النشر المصرية إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، ويتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا يشمل ندوات ثقافية وأمسيات فنية، بالإضافة إلى أنشطة خاصة بالأطفال، بما يعكس حرص الدولة على دعم التنوير وتعزيز دور الثقافة في المجتمع.

ويأتي المعرض – الذي يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري – بمشاركة عدد من قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، منها: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، أكاديمية الفنون، ودار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب مشاركة عدد من دور النشر الخاصة، وذلك في إطار احتفالات الدولة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويشهد الجمهور برنامجًا ثريًا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، من بينها ورش للأطفال بدعم من مؤسسة مصر الخير، حيث يقدم قطاع مناحي الحياة بالمؤسسة نشاط المكتبة المتنقلة التي تنظم ورشًا تفاعلية للأطفال تحت عنوان «حكايات على أربع عجلات»، وتشمل عروضًا للحكي التفاعلي، ومسرح العرائس، وفترات للقراءة الحرة، بإشراف الفنان ربيع زين.

كما تتضمن الفعاليات ورشة بعنوان «أنا فنان» بإشراف وتدريب الفنانة القديرة وفاء الحكيم، والموجهة للأطفال من ذوي الهمم، بهدف اكتشاف قدراتهم، والتعبير عن أنفسهم، وتعزيز الدمج المجتمعي من خلال الفن.

وفي إطار برنامج «مساحة حرة»، يستضيف المعرض مجموعة من اللقاءات والحوارات المفتوحة مع رموز فنية وثقافية بارزة، من بينهم: الفنان صبري فواز، والدكتور سيد علي إسماعيل، والدكتورة أمل جمال سليمان استشاري قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، والكاتبة الصحفية شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، والدكتورة منى الصبان.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة ببرنامج فني مميز يضم عروضًا للغناء والموسيقى الشعبية تمثل التنوع الثقافي المصري، من خلال فرق: النيل للموسيقى والغناء الشعبي، الإسماعيلية للفنون الشعبية، الشرقية للفنون الشعبية، مجموعة النوبة والإنشاد الديني بفرقة النيل.

كما يقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من الحفلات الموسيقية التي تتناول تراث الغناء المصري الأصيل على مدار أيام المعرض.

