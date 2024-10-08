نجيب محفوظ يروي دور أحمد مظهر في ثورة يوليو وسر رسالته التي كادت تكشف تنظيم الضباط الأحرار

الفنان أحمد مظهر ــ ولد في مثل هذا اليوم عام 1917، ورحل عام 2002 ــ هو عضو جماعة الحرافيش التي تضم في عضويتها الأديب نجيب محفوظ ــ رحل عام 2006 ــ والمخرج توفيق صالح والمؤرخ الموسيقي عادل كامل حتى إنه هو الذي أطلق عليها اسم شلة الحرافيش نسبة إلى رواد مقهى بباريس.



وفي مقال كتبه الأديب العالمي نجيب محفوظ عن الفنان أحمد مظهر بعد رحيله في جريدة الأهرام عام 2002 يتحدث فيه عن ذكرياته معه قال فيه: أحمد مظهر هو من الفنانين الذين عرفتهم واقتربت منهم والتقيت بهم كثيرًا باعتباره من رفقاء شلة الحرافيش وهو صاحب تسمية الشلة بالحرافيش أي الصعاليك، أعجبه اللفظ فأطلقه على شلتنا لأنه يعبر عنها، وكنا نحن أقرب إلى هذا المعنى بالفعل.

أصل تسمية الحرافيش

وأكمل الأديب نجيب محفوظ: وحقيقة أحمد مظهر هو صاحب تسمية الحرافيش وأحد مؤسسيها فكما قال لي إنه قرأ هذا اللفظ "الحرافيش" في كتاب تاريخ قديم أظنه تاريخ الجبرتي وأعجبه اللفظ ولانه رأى فينا مجموعة حرافيش سمانا بالحرافيش التي تعني الصعاليك، وأؤكد أن أحمد مظهر هو من أكثر الفنانين الذين التقيتهم ثقافة وأدبًا واحترامًا وانضباطًا وحبًّا للحياة والوطن.

فارس الضباط الأحرار النبيل

وأضاف الأديب نجيب محفوظ: الفنان أحمد مظهر الفارس النبيل، وهو من الضباط الأحرار الأوائل على الرغم من أنه حين قامت الثورة كان خارج مصر فى مهمة خاصة بفنلندا ممثلًا للجيش المصري في مسابقة دولية للفروسية بالألعاب الأوليمبية بالفروسية، واشترك في حرب فلسطين عام 1948، وأحمد مظهر من نفس دفعة جمال عبد الناصر في الكلية الحربية.

جمال عبد الناصر وأحمد مظهر طلبة بالكلية الحربية

يقول نجيب محفوظ: أحمد مظهر كان له دور في التمهيد لثورة يوليو حيث اختاره تنظيم الضباط الأحرار للاتصال بالدكتور محمد صلاح الدين باشا وزير الخارجية فى آخر حكومة للوفد ــ كان في ذلك الوقت والد زوجة مظهر وأم أولاده ــ وذلك لينقل إلى النحاس باشا رئيس حزب الوفد ورئيس الوزراء رسالة كان مضمونها ان تنظيم الضباط الأحرار يرتب لخلع الملك فاروق وانهم مستعدون للتعاون مع النحاس إذا ما أعلن موافقته على خلع الملك، إلا أن النحاس رفض على أساس أن الجيش لا يصح له التدخل فى السياسة.

أحمد مظهر ونجيب محفوظ

وكما عرفت من أحمد مظهر فيما بعد أن مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين ــ وزير الداخلية في حكومة الوفد ــ كانا على علم بوجود تنظيم الضباط الأحرار خاصة بعد الانتخابات التي جاءت بالنحاس وحزب الوفد إلى السلطة عام 1950 لكنهما تسترا على التنظيم ولم يبلغا الملك.



وأضاف نجيب محفوظ في مقاله: حتى تلك الفترة لم اكن اتوقع ومعى كثيرون أن يقوم الجيش المصرى بالثورة لأسباب كثيرة أولها تصورى عن ضباط الجيش المصرى آنذاك انهم مجموعة شبان لا يهتمون بالسياسة وان الكثير منهم كانوا موالين للملك، وثانيها أن أي حركة للجيش سوف تعيد السيناريو الذى حدث مع أحمد عرابى ولذلك عندما قامت الثورة أصيبت برعب شديد على استقلال مصر، وكان تصوري أن هناك قوة أجنبية ساعدت الجيش على القيام بالانقلاب فلم أتخيل أن جيشنا قوي يستطيع مواجهة 90 ألف جندي بريطاني يرابطون بأسلحتهم فى منطقة القنال، واكد مظهر لى عكس كل ما توقعته.

مواهب وأخلاق الفرسان

أحمد مظهر هو فارس السينما المصرية وصاحب المواهب المتعددة الفروسية والتمثيل والإخراج، كانت اخلاقه اخلاق الفرسان، قدم عشرات الأعمال الفنية الناجحة.. مسألة مبدأ وراء رفضه المشاركة في فيلم "الكرنك" حتى لا يغضب صديقه جمال عبد الناصر، وحصل على أكثر من 40 جائزة محلية وعالمية، قدم الفنان أحمد مظهر ما يزيد على 135 فيلمًا وشارك فى أكثر من عشرين مسلسلًا، وحصل على الكثير من الألقاب التي استحقها عن جدارة، منها "فارس السينما"، “البرنس”.

الفنان احمد مظهر



في السينما قدم أحمد مظهر مشوارًا سينمائيًّا طويلا كانت نتيجته أكثر من مائة فيلم، وصل أجره عن الفيلم منها 2500 جنيه، منها أفلام: الناصر صلاح الدين، الأيدي الناعمة، لوعة الحب، النظارة السوداء، غرام الأسياد، الشيماء، واإسلاماه، دعاء الكروان، الزوجة العذراء، القاهرة 30، الأيدى الناعمة، ليلة الزفاف، أضواء المدينة، وغيرها من الأفلام، وكانت آخر أفلامه "عتبة الستات" عام 1994.