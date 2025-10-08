الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد غيابه سنوات، ناصر المزداوي يحضر لمشاريع جديدة مع ريتشارد الحاج

ناصر المزداوي وريتشارد
ناصر المزداوي وريتشارد الحاج

تعاقد الموسيقار ناصر المزداوي مع المنتج ريتشارد الحاج، ليعود بعد غياب للساحة الفنية، لإنتاج أعمال جديدة، وتوزيعها على مختلف المنصات الرقمية، وتوثيق مؤلفاته، ومواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات يوتيوب، في خطوة تهدف إلى حفظ إرثه الموسيقي ونشره على نطاق أوسع. 

 

ويأتي هذا التعاقد بالتزامن مع إعداد المزداوي لخطة إنتاجية جديدة يقدم من خلالها أعمالًا موسيقية وفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مفاجآت فنية من المنتظر الإعلان عنها قريبًا.

 

ناصر المزداوي

 ناصر المزداوي موسيقي ليبي أمازيغي من مواليد طرابلس 1950م، وهو شاعر وملحن ومطرب درس في معهد جمال الدين الميلادي للموسيقى والتمثيل بطرابلس، وهو عازف على القيثارة والعود والكمان والبيانو، لقبه البعض بأنه الأب الروحي للموسيقى والأغنية العربية الحديثة ذات الطابع الشبابي، وهو أول من قدمه في شريط غنائي بعنوان غُربة، سنة 1975.

 

بدأ ناصر المزداوي في المجال الفني كمحترف منذ أواخر الستينيات وقام خلالها بأحياء عدة حفلات في بلدان مختلفة من بينها المكسيك وكوبا والولايات المتحدة ومالطا واليونان وبعض البلدان العربية، قدم مجموعة من الألحان لعدد من الفنانين العرب من أهمهم عمرو دياب وأغنية حبيبي يا نور العين، وكذلك من أول مرة وكمل كلامك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ناصر المزداوي ريتشارد الحاج المنتج ريتشارد الحاج اخبار الفن

مواد متعلقة

بعد أزمة "رقم واحد يا أنصاص"، محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة اليوم

الأكثر قراءة

مجموعة مصر، بوركينا فاسو يفوز على سيراليون 0/1 بتصفيات كأس العالم

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

السيسي يهنئ المنتخب والشعب المصري بالتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026

منتخب مصر يتأهل رسميا لكأس العالم 2026 بثلاثية أمام جيبوتي (صور)

السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

3 أرقام قياسية لـ حسام حسن بعد تأهل منتخب مصر لكأس العالم

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم، وما سر تأنيثه؟

هل يجوز دخول الحمام وشنطة المعتمر فيها مصحف؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads