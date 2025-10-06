محمد رمضان يرد على الجدل المثار حول أغنية "رقم واحد"

أصدر المكتب الإعلامي للنجم محمد رمضان، بيانا صحفيا يرد من خلاله على الجدل المثار من أخبار غير صحيحة حول عدم حصول أغنية "رقم واحد يا انصاص" لتصاريح رقابية.

وجاء في البيان: “تابع المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان ما تم نشره مؤخرا من أخبار مغلوطة وغير صحيحة بشأن أغنية ”رقم واحد".

وأضاف البيان: "يؤكد المكتب الإعلامي للفنان حصوله على جميع التراخيص من الجهات المختصة لعرض الأغنية المذكورة، كما يؤكد على حرص (رمضان) الدائم على احترام القانون".

يذكر أن أغنية "رقم واحد يا انصاص" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس.

6 نوفمبر أولى جلسات محاكمة محمد رمضان

تنظر المحكمة المختصة أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالفنان، وذلك لنشر الأغنية دون الحصول على التصاريح اللازمة، بجلسة 6 نوفمبر.

وقررت جهات التحقيق المختصة إحالة الفنان محمد رمضان للمحاكمة أمام محكمة الجنح، على خلفية طرحه لأغنية بعنوان رقم واحد يا أنصاص عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

وجاء في أمر الإحالة أن الفنان محمد رمضان، عرض وأذاع مصنفا سمعيا بصريا في مكان عام دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة، بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية.

وبحسب ما ورد في الدعوى المقامة ضد الفنان، فإن الأغنية تضمنت ألفاظا خارجة عن الذوق العام وتحريضا على العنف والتفاخر بالنفس بصورة تسئ للمجتمع، على حد ما جاء في نص الدعوى.

