في ذكرى ميلاده الـ 108، محطات في حياة فارس السينما النبيل أحمد مظهر

أحمد مظهر.. فارس الشاشة وسليل النبل، جمع بين البطولة في الميدان وبين الفن، كان أحد الضباط الأحرار الذين ساهموا في صناعة التاريخ، قبل أن يختار طريق الفن ليترك بصمته في ذاكرة السينما المصرية.

تميز بأدواره الهادئة المفعمة بالوقار والرقي، وتألق في الشخصيات الرومانسية والتاريخية على حد سواء، وصفه الأديب نجيب محفوظ بـ"الفارس النبيل"، تقديرًا لأخلاقه الرفيعة وحضوره الآسر، من أبرز أعماله الخالدة فيلم "الناصر صلاح الدين"، الذي جسد فيه روح البطولة بكل صدق وإبداع.، رحل عام 2002 لكنه بقي رمزًا للفروسية في الفن والحياة.

ولد الفنان أحمد مظهر فى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر عام 1917، عشق القراءة والموسيقى كما أحب الفروسية وركوب الخيل حتى إنه حصل قبل الثورة على كأس الفروسية سلمه له الملك السابق فاروق بنفسه.

تخرج من الكلية الحربية سلاح المشاة دفعة جمال عبد الناصر عام 1948، ليشارك في حرب فلسطين، وانضم إلى تنظيم الضباط الأحرار، وكان له دور فى التمهيد لثورة يوليو 1952.

أبو جهل أول أدواره فى السينما

عشق أحمد مظهر التمثيل واستطاع عن طريق بعض أصدقائه التعرف على المخرج زكى طليمات الذى رشحه ليؤدي دورًا صغيرا في مسرحية "الوطن" عام 1948، وحين لجأ المخرج إبراهيم عز الدين عام 1951 إلى وزارة الحربية وطلب منها أن تمده بـ100 فارس بخيولهم، و300 من أفراد المشاة لتصوير فيلم “ ظهور الإسلام” المأخوذ عن قصة الوعد الحق للدكتور طه حسين، تصادف أن مظهر كان ضمن الـ100 فارس الذين رشحتهم الشئون المعنوية، لكن لبراعته وموهبته أسند له عز الدين دور "أبو جهل"، وهو من الأدوار الرئيسية في الفيلم مقابل أجر 100 جنيه.

الفارس أحمد مظهر

وجد فيه الكاتب يوسف السباعى الذى كان زميلا له فى الجيش، قدرة على التقمص والتمثيل فاختارة لتمثيل دور البرنس علاء فى روايته "رد قلبى"، لكن رفضت القوات المسلحة التصريح له بالتمثيل، ونصحه عبد الناصر بالتفرغ للتمثيل وترك الخدمة العسكرية، فترك الخدمة وهو برتبة عقيد، ليبدأ أحمد مظهر مشوارا مع السينما امتد لأكثر من أربعين عاما قدم خلالها أكثر من مائة وخمسين فيلما بين الرومانسية والتاريخية وأخيرا الكوميدية حصل فيها على عدة ألقاب منها الفارس والبرنس.

عتبة الستات آخر أفلامه

من أشهر أفلام أحمد مظهر التى بدأها كبطل "رد قلبى" قدم بعده مجموعة من الأفلام هى علامة فى تاريخ السينما منها: الناصر صلاح الدين، دعاء الكروان، الشيماء، غرام الأسياد، ليلة الزفاف، الأيدى الناعمة، النظارة السوداء، واسلاماه،أضواء المدينة، الزوجة العذراء، لوعة الحب، القاهرة 30.

وكانت آخر أفلامه فيلم "عتبة الستات" عام 1994، وكانت لمظهر تجربة إخراجية واحدة مع فيلم "نفوس حائرة" الذى كتب له القصة والسيناريو والحوار فى تجربة لم تتكرر.

أحمد مظهر مع عادل إمام ومارى منيب فى لصوص لكن ظرفاء

اتجه الفنان أحمد مظهر فى بعض مراحل حياته إلى الأفلام الكوميدية رغم شخصيته التى عرف عنها الوقار والاتزان، فكانت أولى تجاربه مع الكوميدى فى فيلم "العتبة الخضراء" مع الفنانة صباح وإسماعيل يس، ومع عادل إمام ومارى منيب فى فيلم "لصوص لكن ظرفاء".

لصوص لكن ظرفاء

ويعلق أحمد مظهر على ذلك قائلا: “رفضت التمثيل فى فيلم لصوص لكن ظرفاء أربع مرات لأن الدور يخالف شخصيتى التي اعتادها الجمهور عنى وهى الجدية والالتزام بعيدا عن التهريج والابتذال، إلا أن المخرج ضحك علي وأقنعنى بقراءة القصة أولا فأعجبنى الدور ووافقت، والحمد لله لم أندم على تجسيد الدور الكوميدي في الفيلم”.

مع تقدم العمر وبداية انحسار الأضواء عنه اتجه الفنان أحمد مظهر إلى الدراما فقدم أكثر من عشرين مسلسلا وسهرة تليفزيونية من أشهرها ليالى الحلمية وضمير أبلة حكمت.

الفنان أحمد مظهر

حصل الفنان أحمد مظهر على أكثر من 40 جائزة محلية ودولية عن أدواره السينمائية أهمها وسام العلوم والفنون من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1969، وجائزة الدولة الأولى في التمثيل عن فيلم "الليلة الأخيرة" إخراج كمال الشيخ والجائزة الأولى للتمثيل عن فيلم الزوجة العذراء عام 1961 مع سعاد حسنى والجائزة الكبرى عن فيلم دعاء الكروان، وكان آخر تكريمه وسام رفيع عن مجمل أعماله أهداه إليه الرئيس السادات قبل رحيله مباشرة عام 1981.

