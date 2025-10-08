الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"الحياة بالألوان"، بريت بطرس غالي تفتتح أول معرض فردي في المملكة المتحدة

بريت بطرس غالي، فيتو
بريت بطرس غالي، فيتو

افتتحت الفنانة التشكيلية النرويجية المصرية بريت بطرس غالي أول معرض فردي لها في المملكة المتحدة بعنوان "الحياة بالألوان" في جاليري ڤارڤارا روزا بمدينة لندن.

على مدار عقود، تألّقت الفنانة بريت بطرس غالي كشخصية رائدة في التعبيرية التجريدية، وفي أواخر الثمانينات من عمرها، تميزت بريت غالي برسم بعضًا من أكثر أعمالها جرأة وإثارة فى مسيرتها الفنية.

تم أفتتاح معرض ” الحياة بالألوان" في الـ 2 من أكتوبر، ومن المقرر أن يستمر حتى الـ20 أكتوبر الجاري

الفنانة بريت بطرس غالي

الفنانة بريت بطرس غالي هي واحدة من أهم فناني النرويج لهذا القرن، فنالت الكثير من التقدير على أعمالها، وفي عام 1996 نالت أرفع وسام أعطى لفنان على قيد الحياة فى النرويج وهو وسام "سان إولاف" من الملك "هارد" ملك النرويج، لإسهامها المتميز فى الفن المعاصر.

وشاركت بأعمالها والتى تنتمى للحركة التعبيرية التجريدية في أوروبا في أشهر صالات العرض بمختلف دول العالم، في: النرويج، المغرب، جمهورية سلوفاكيا، وفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية التشيك، وهولندا.

ولدت بريت بطرس غالي في النرويج عام 1937 ودرست النحت والفن في اوسلو بالنرويج في الفترة من 1959 وحتى 1962.. انتقلت إلى مصر منذ 45 عاما في عام 1978 بعد زواجها من رؤوف يوسف بطرس غالى، شقيق بطرس بطرس غالي، الأمين العام السابق للأمم المتحدة.

ولحبها الشديد لمصر فهي تعتبرها وطنها وتعيش بها بشكل دائم، وفي عام ٢٠٢٣، حصلت على جائزة الإنجاز مدى الحياة من المجلس القومي للمرأة المصري، تكريمًا لأثرها الدائم على المشهد الثقافي في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة التشكيلية النرويجية المصرية بريت بطرس غالي بريت بطرس غالي الفنانة بريت بطرس غالي الحياة بالألوان المملكة المتحدة

مواد متعلقة

لوحات بيكار ومنحوتة جمال السجيني الأبرز، كيف عبر عمالقة الفن التشكيلي عن نصر أكتوبر؟

الفنون التشكيلية يفتح “نافذة على النصر” من متحف محمود خليل احتفالًا بالسادس من أكتوير

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

حقيقة رحيل وليد صلاح الدين عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عصام صاصا بملهى ليلي

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

أسعار الذهب تشتعل عالميًا والمؤشر يتجاوز التوقعات

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

استقالة جماعية داخل «حماة الوطن» بأمانة الوراق احتجاجًا على ترشيحات انتخابات النواب

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

الأبيض يبدأ من 144 جنيها، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مولد السيد البدوي، جاذبية صدقي تكتب عن المناقب والأسرار الخفية في حياة الولي المحبوب

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads