"الحياة بالألوان"، بريت بطرس غالي تفتتح أول معرض فردي في المملكة المتحدة

افتتحت الفنانة التشكيلية النرويجية المصرية بريت بطرس غالي أول معرض فردي لها في المملكة المتحدة بعنوان "الحياة بالألوان" في جاليري ڤارڤارا روزا بمدينة لندن.

على مدار عقود، تألّقت الفنانة بريت بطرس غالي كشخصية رائدة في التعبيرية التجريدية، وفي أواخر الثمانينات من عمرها، تميزت بريت غالي برسم بعضًا من أكثر أعمالها جرأة وإثارة فى مسيرتها الفنية.

تم أفتتاح معرض ” الحياة بالألوان" في الـ 2 من أكتوبر، ومن المقرر أن يستمر حتى الـ20 أكتوبر الجاري

الفنانة بريت بطرس غالي

الفنانة بريت بطرس غالي هي واحدة من أهم فناني النرويج لهذا القرن، فنالت الكثير من التقدير على أعمالها، وفي عام 1996 نالت أرفع وسام أعطى لفنان على قيد الحياة فى النرويج وهو وسام "سان إولاف" من الملك "هارد" ملك النرويج، لإسهامها المتميز فى الفن المعاصر.

وشاركت بأعمالها والتى تنتمى للحركة التعبيرية التجريدية في أوروبا في أشهر صالات العرض بمختلف دول العالم، في: النرويج، المغرب، جمهورية سلوفاكيا، وفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية التشيك، وهولندا.

ولدت بريت بطرس غالي في النرويج عام 1937 ودرست النحت والفن في اوسلو بالنرويج في الفترة من 1959 وحتى 1962.. انتقلت إلى مصر منذ 45 عاما في عام 1978 بعد زواجها من رؤوف يوسف بطرس غالى، شقيق بطرس بطرس غالي، الأمين العام السابق للأمم المتحدة.

ولحبها الشديد لمصر فهي تعتبرها وطنها وتعيش بها بشكل دائم، وفي عام ٢٠٢٣، حصلت على جائزة الإنجاز مدى الحياة من المجلس القومي للمرأة المصري، تكريمًا لأثرها الدائم على المشهد الثقافي في مصر.

