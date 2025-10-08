أول ظهور لعمر زهران بعد أزمته مع زوجة خالد يوسف (فيديو)

فاجأ عمر زهران مي فاروق بحضوره حفل أول ألبوماتها الغنائية “تاريخي”.

ويعد هذا الظهور الأول لعمر زهران بعد أزمته الأخيرة مع شاليمار زوجة المخرج خالد يوسف.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الفنانة مي فاروق في حفل أول ألبوماتها الغنائية والذي يحمل عنوان تاريخي المقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى.

وحرص على الحضور كل من ميريهان حسين وجنات ومحمد رضوان وإيهاب فهمي ونادر عبدالله ومحسن جابر وغيرهم.

طرحت المطربة مى فاروق، أغنية جديد، وهى عنوان أول ألبوماتها الغنائية "تاريخى" والذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام الجاري.

والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر يحيى يوسف، هندسة صوتية مصطفي رؤوف، ومن توزيع شركة “ديجيتال ساوند”.

أغنية "تاريخى"، تتحدث عن المرأة القوية المجتهدة، التى بنت نفسها بإرادتها، وما زال لديها من الطموح لتحقيق النجاح.

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها"تاريخى"، وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات

والثالثة "ميزنى"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، والخامسة "اللى شافنا"، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، والسادسة"بنات الخلق"، كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.

والسابعة "ضحكت فجأة"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى نادر حمدى، والثامنة "أنا اللى مشيت" كلمات: تامر حسين، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: توما.

