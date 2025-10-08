يسرا مهنئة منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم: دايما بتشرفونا ورافعين راسنا يا أبطال

هنأت الفنانة يسرا منتخب مصر الوطني بالتأهل لكأس العالم 2026.

وكتبت يسرا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: “مليون مبروك لمنتخبنا على التأهل لكأس العالم.. دايمًا بتشرفونا ورافعين راسنا يا أبطال”.

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

مصر في المونديال للمرة الرابعة

جاء تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة بعد أعوام 1934 و1990 و2018 و2026، وهي المرة الثانية التي يتأهل فيها الفراعنة خلال فترة تولي المهندس هاني أبو ريدة رئاسة اتحاد الكرة.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.