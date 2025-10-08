الأربعاء 08 أكتوبر 2025
يسرا مهنئة منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم: دايما بتشرفونا ورافعين راسنا يا أبطال

هنأت الفنانة يسرا منتخب مصر الوطني بالتأهل لكأس العالم 2026.

 

وكتبت يسرا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: “مليون مبروك لمنتخبنا على التأهل لكأس العالم.. دايمًا بتشرفونا ورافعين راسنا يا أبطال”.

 

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

 

مصر في المونديال للمرة الرابعة

 

جاء تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة بعد أعوام 1934 و1990 و2018 و2026، وهي المرة الثانية التي يتأهل فيها الفراعنة خلال فترة تولي المهندس هاني أبو ريدة رئاسة اتحاد الكرة.    

 


 

 

 

منتخب مصر يتأهل لكأس العالم للمرة الثانية تحت قيادة أبو ريدة

