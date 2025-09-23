أسباب السعال الديكي ومخاطره وطرق علاجه

أسباب السعال الديكي، السعال الديكي من أنواع السعال التي تصيب الكبار والصغار وهو من الأمراض المعدية التي تنتشر في فترة تغيير الفصول والمدارس.

وأسباب السعال الديكي، عديدة وللأسف أعراضه ومخاطره عديدة لذا يجب التنبه له فور الإصابة خاصة للأطفال حفاظًا على صحتهم.

ما السعال الديكي؟

وفي هذا السياق قال الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن السعال الديكي أو الشاهوق من الأمراض التنفسية المعدية التي تشكل خطورة خاصة على الأطفال، ورغم توفر اللقاحات ضده إلا أن الحالات ما زالت تسجل في العديد من الدول، وهو مرض له أعراض شديدة وطول فترة الإصابة به كما يسبب مضاعفات خطيرة فى حال إهمال العلاج.

وأضاف عوض، أن السعال الديكي مرض بكتيري معدي تسببه بكتيريا تسمى بورديتيلا بيرتوسيس، تصيب هذه البكتيريا الجهاز التنفسي، وتطلق سموم تضر بالخلايا المبطنة للشعب الهوائية، مما يؤدي إلى التهابها وزيادة إفراز المخاط، وهو ما ينتج عنه نوبات السعال المميزة، وسمي "الديكي" لأنه يتميز بسعال متكرر يتبعه صوت شهيق حاد يشبه صياح الديك، خصوصا عند الأطفال.

أسباب الإصابة بالسعال الديكي

وتابع، أن من أسباب السعال الديكي:

العدوى المباشرة، حيث ينتقل المرض عن طريق الرذاذ المتطاير أثناء السعال أو العطس من شخص مصاب.

ضعف المناعة، حيث أن عدم الحصول على اللقاح أو تأخر جرعات التطعيم يعرض الأطفال بشكل خاص للإصابة.

الاختلاط في أماكن مزدحمة، مثل المدارس أو الحضانات أو الأماكن المغلقة التي تزيد فيها فرص انتقال العدوى.

انخفاض مناعة الكبار، حتى البالغون الذين تلقوا التطعيم في طفولتهم يمكن أن يصابوا بالسعال الديكي إذا ضعفت مناعتهم مع مرور الوقت.

أعراض السعال الديكي

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال، أن السعال الديكي يمر بثلاث مراحل رئيسية، منها:-

المرحلة الأولى “الزكام”، تشبه أعراض البرد العادي مثل رشح، وعطس، وحمى خفيفة وسعال بسيط.

المرحلة الثانية “السعال النباحي”، وهو سعال شديد متتابع على شكل نوبات يعقبه صوت شهيق مميز، وقد يؤدي إلى التقيؤ أو الإرهاق الشديد.

المرحلة الثالثة “الشفاء التدريجي”، تقل النوبات تدريجيا، لكن السعال قد يستمر لأسابيع طويلة.

السعال الديكي

مخاطر السعال الديكي

وأضاف الدكتور أيمن، أن خطورة السعال الديكي، تزداد عند الأطفال الرضع وصغار السن، ومن أبرز مضاعفاته:

الالتهاب الرئوي نتيجة العدوى البكتيرية الثانوية.

توقف التنفس عند الرضع بسبب شدة النوبات.

الجفاف وفقدان الوزن نتيجة القيء المستمر.

التشنجات أو تلف الدماغ بسبب نقص الأكسجين في بعض الحالات الخطيرة.

عند الكبار قد يكون أقل خطورة، لكنه يظل مرهق ويزيد من خطر نقل العدوى للأطفال.

علاج السعال الديكي

وتابع، أن من طرق علاج السعال الديكي:

المضادات الحيوية.

شرب السوائل بكثرة.

الراحة.

تجنب المهيجات مثل التدخين أو الغبار.

المراقبة الطبية للرضع، قد يحتاج الطفل لدخول المستشفى لتلقي الأكسجين أو التغذية الوريدية إذا كان يعاني من نوبات شديدة.

السيطرة على العدوى، حيث عزل المريض خلال فترة العدوى للحد من انتشار البكتيريا.

طرق الوقاية من السعال الديكي

ونصح أخصائي الأطفال، بعدة خطوات للوقاية من السعال الديكي، منها:

التطعيم، أهم وسيلة للوقاية، حيث يعطى للأطفال ضمن لقاحات الطفولة الأساسية (لقاح الثلاثي DTaP).

الجرعات المعززة، للكبار والمراهقين للحفاظ على المناعة ضد المرض.

تجنب المخالطة، البعد عن الأشخاص المصابين بالسعال المتكرر حتى يتماثلوا للشفاء.

النظافة الشخصية، حيث تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس وغسل اليدين باستمرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.