إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل في المدارس

القمل من أكثر المشكلات التي تواجه الأطفال في سن المدرسة، نظرا لقضاء ساعات طويلة مع زملائهم في الفصول وأماكن اللعب.

ورغم أن الإصابة بالقمل ليست مؤشرا على قلة النظافة الشخصية، إلا أن انتقاله سريع جدا من طفل لآخر عن طريق التلامس المباشر أو مشاركة الأدوات.

كيف ينتقل القمل بين الأطفال؟

وتقول سهام شهاب، خبيرة التجميل: إن القمل ينتقل بين الأطفال من خلال طرق عديدة، منها:

الملامسة المباشرة، كالعناق أو ملامسة الرؤوس أثناء اللعب.

مشاركة الأدوات الشخصية، مثل الأمشاط، والقبعات، والطرح، وسماعات الأذن، أو الوسائد.

التواجد في أماكن مزدحمة، مثل الفصول، والأتوبيسات المدرسية، أو الأنشطة الرياضية.

إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل فى المدارس

إجراءات وقائية تجنب إصابة طفلك بعدوى القمل

واضافت سهام، أن هناك إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل فى المدارس، يجب اتباعها، منها:

تعليم الطفل قواعد النظافة الشخصية.

علمي طفلك ألا يستخدم مشط أو فرشاة شعر خاصة بزميله.

منع مشاركة القبعات، والكابات، والطرح، أو حتى سماعات الأذن.

توجيهه لغسل شعره بانتظام، مع العناية بتجفيفه جيدا.

قومي بفحص شعر طفلك مرة واحدة على الأقل أسبوعيا باستخدام مشط الأسنان الضيق.

تفقدي المناطق الأكثر شيوعا لوجود القمل، وهى خلف الأذن، وعند الرقبة، وقمة الرأس.

الفحص المبكر يساعد على اكتشاف أي إصابة في بدايتها قبل أن تتفاقم.

هناك زيوت طبيعية تستخدم كرادع للقمل مثل زيت شجرة الشاي، وزيت اللافندر، وزيت جوز الهند، يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت إلى شامبو الطفل أو تدليك فروة الرأس بها مرة أسبوعيا، وبعض الأمهات يرشون رذاذ طبيعي مخفف بزيت اللافندر على شعر الطفل قبل ذهابه للمدرسة كطبقة حماية.

قص الشعر للأطفال الأكثر عرضة، والشعر الطويل قد يزيد من احتمالية انتقال القمل، إذا كان طفلك كثير التلامس مع زملائه في اللعب، فقد يكون من الأفضل إبقاء شعره قصير أو مربوط بإحكام.

من المهم توعية الطفل بعدم ملامسة رأسه لرؤوس زملائه أثناء اللعب أو المذاكرة، ويمكن أن تكون التوعية بشكل مبسط مثل ألعاب توضح فكرة "المسافة الشخصية" لحمايته من العدوى.

غسل ملابس الطفل باستمرار على درجة حرارة عالية نسبيا يساعد في القضاء على أي قمل قد يعلق.

إذا عاد الطفل من رحلة مدرسية أو نشاط جماعي، يفضل غسل الملابس فورا.

متابعة المدرسة باستمرار لمعرفة ما إذا كان هناك حالات إصابة بين التلاميذ.

إذا اكتشفت إصابة طفلك، يجب إبلاغ المدرسة فورا حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع بقية الطلاب.

طرق علاج القمل

وتابعت، أنه فى حالة إصابة الطفل بالقمل فلا داعي للذعر، فالقمل مشكلة شائعة وقابلة للعلاج، فقط استخدمي شامبوهات علاجية مخصصة للقمل تحت إشراف الطبيب أو الصيدلي، ونظفي جميع أدوات الطفل الشخصية مشط، أو وسادة، أو قبعة بالماء الساخن، وأعيدي الفحص بعد أسبوعين للتأكد من القضاء على القمل والصئبان تماما.

