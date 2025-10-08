الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كاف يعلق على تأهل منتخب مصر لمونديال كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

احتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأهل منتخب مصر رسميًا إلى كأس العالم 2026، عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي.

 حيث نشر تعليقًا قال فيه: "الفراعنة في طريقهم إلى العالمية  مصر تصبح ثالث ممثلي القارة الإفريقية في كأس العالم 2026 "، في إشارة إلى استمرار تألق الفراعنة وعودتهم القوية للمحفل العالمي.

 

منتخب مصر يتاهل لكأس العالم

تأهل منتخب مصر رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

بدأت المباراة بسيطرة من منتخب مصر وأحرز مصطفى محمد هدفا في الدقيقة السادسة بعد تمريرة رائعة بالرأس من محمد صلاح، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

إبرتهيم عادل يحتفل بهدف منتخب مصر الأول أمام جيبوتي
إبرتهيم عادل يحتفل بهدف منتخب مصر الأول أمام جيبوتي

وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة، عن طريق إبراهيم عادل هدف بعد عرضية مميزة من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى، قابلها إبراهيم عادل برأسية في شباك جيبوتي.

 

وفي الدقيقة 14، عزز محمد صلاح تقدم الفراعنة بالهدف الثاني بعد تمريرة بينية انفرد على إثرها محمد صلاح ليسددها من أسفل حارس جيبوتي في الشباك.

بعدها سيطر منتخب مصر على مجريات الأمور، وكاد يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45، بعد عرضية قابلها مصطفى محمد برأسية اصطدمت في القائم وارتدت إلى إبراهيم عادل الذي حاول تسديدها في الشباك لتصطدم في المدافع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بثنائية نظيفة.

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم
مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم


ومع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة منتخب مصر وكاد يسجل الهدف الثالث عن طريق مصطفى محمد إلا أن مدافعي جيبوتي أبعدوا الكرة من على خط المرمى.

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم
مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

بعدها أجرى حسام حسن عدة تبديلات لتنشيط صفوف الفراعنة، بالدفع بكل من مصطفى شوبير ومهند لاشين وأحمد نبيل كوكا بدلا من محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد حمدي، قبل أن يشرك محمود صابر بدلا من أحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي بدلا من مروان عطية.

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم
مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وفي الدقيقة 83، أحرز محمد صلاح نجم منتخب مصر، الهدف الثالث للفراعنة بعد تمريرة بينية مميزة من مروان عطية وضعها محمد صلاح “لوب” من فوق الحارس بشكل رائع، لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم
مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وتواجد على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل 

منتخب مصر يتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026

بتلك النتيجة يتأهل منتخب مصر إلى نهائيات مونديال 2026، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا صاحب المركز الثاني قبل جولة الختام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الاتحاد الأفريقي الاتحاد الافريقي لكرة القدم منصات التواصل منتخب مصر مونديال كأس العالم 2026 مونديال كاس العالم

مواد متعلقة

3 أرقام قياسية لـ حسام حسن بعد تأهل منتخب مصر لكأس العالم

منتخب أنجولا يسقط في فخ التعادل أمام إيسواتيني بتصفيات كأس العالم

سر تدريب العين الواحدة في منتخب إيطاليا

منتخبات تدخل مرحلة الحسم في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

تعرف على ترتيب المجموعات في تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا

6 منتخبات أفريقية تنتظر حسم التأهل للمونديال في الجولة الـ9

أخبار الرياضة اليوم.. الخطيب يضع اللمسات الأخيرة لملف المدرب الجديد.. تشكيل المكتب التنفيذي الجديد للزمالك.. منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة جيبوتي

منتخب مصر يخوض مرانه الختامي قبل مواجهة الحسم أمام جيبوتي (صور)

الأكثر قراءة

إحالة رئيس حي شرق الإسكندرية إلى الجنايات

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي الأقصر الغربي لـ 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين

السعودية تفوز على إندونيسيا 2/3 بالملحق الآسيوي المؤهل للمونديال

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

بعد تأهل مصر، موعد قرعة كأس العالم 2026

السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

السيسي يهنئ المنتخب والشعب المصري بالتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: الإسلام لا يبدأ بالعدوان ويحفظ حق الإنسان في الدفاع عن وطنه

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم، وما سر تأنيثه؟

هل يجوز دخول الحمام وشنطة المعتمر فيها مصحف؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads