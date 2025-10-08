سر تدريب العين الواحدة في منتخب إيطاليا

في مشهدٍ لافتٍ أثار فضول الجماهير، ظهر لاعبو منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا خلال تدريباتهم وهم يرتدون عِصابات تغطي إحدى العينين، في خطوة تدريبية غير معتادة يقودها المدير الفني سيلفيو بالديني.

تدريب منتخب إيطاليا

ووفقًا لما أفادت به مصادر من داخل معسكر المنتخب، فإن المدرب الإيطالي لجأ إلى هذه الطريقة لتحفيز اللاعبين على تطوير مهارات التركيز البصري والانتباه الذهني، إلى جانب تقليل الإجهاد البدني الناتج عن الضغط خلال المباريات.

وتعتمد الفكرة على ما يُعرف بـ"تدريب العين الواحدة"، وهي تقنية تُستخدم في بعض الأكاديميات المتقدمة لتحسين التناسق بين العين والدماغ، وتُجبر اللاعب على رفع مستوى الوعي بالمحيط واستخدام الرؤية المحيطية بشكل أفضل.

وتشير دراسات رياضية إلى أن المداومة على هذه التقنية لمدة 6 أشهر يمكن أن تُسهم في تحسين الرؤية المكانية وسرعة رد الفعل، وهو ما يسعى بالديني لتطبيقه ضمن خطة إعداد المنتخب لتصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عامًا.

وبحسب مراقبين، فإن هذه التجربة تعكس توجّهًا جديدًا في كرة القدم الحديثة نحو العلوم العصبية والنفسية لتحسين أداء اللاعبين، إذ لم تعد التدريبات تقتصر على الجانب البدني فقط، بل تمتد لتطوير القدرات الذهنية والإدراكية داخل الملعب.

