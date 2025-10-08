منتخبات تدخل مرحلة الحسم في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

يبدو أن شهر أكتوبر الحالي سيشهد أول المنتخبات المتأهلة من التصفيات في قارة أوروبا إلى كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وتلعب منتخبات أوروبا التصفيات بنظام المجموعات، وهناك 12 مجموعة يتأهل منها أصحاب الصدارة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني، علمًا بأن منتخبات لعبت مباراتين فقط، بينما وصلت مجموعات أخرى إلى الجولة الخامسة.

تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا

سيتأهل منتخب كرواتيا في 12 أكتوبر إذا فاز على التشيك وجبل طارق، وفشلت التشيك في الفوز على جزر فارو، أو إذا فاز على التشيك وتعادل مع جبل طارق، وخسر التشيك أمام جزر فارو.

وسيضمن منتخب فرنسا التأهل في 13 أكتوبر إذا فاز على أذربيجان وآيسلندا، وتعادل آيسلندا مع أوكرانيا، أو إذا فاز على أذربيجان وأيسلندا، وخسر آيسلندا أمام أوكرانيا، وفشل أوكرانيا في الفوز على أذربيجان.

بدوره، سيتأهل منتخب سلوفاكيا في 13 أكتوبر إذا فاز على أيرلندا الشمالية ولوكسمبورج، وفشل ألمانيا في الفوز على لوكسمبورج، وانتهت مباراة أيرلندا الشمالية وألمانيا بالتعادل.

أما سويسرا سيضمن التأهل في 13 أكتوبر حال الفوز على السويد وسلوفينيا، وفشل كوسوفو في تحقيق الفوز في أي من مباراتيه ضد سلوفينيا والسويد.

وسيحسم منتخب إنجلترا تذكرة تأهله في 14 أكتوبر إذا فاز على لاتفيا، ولم يحقق منتخب صربيا الفوز في كلتا مباراتيه ضد ألبانيا وأندورا، أو إذا تعادل مع لاتفيا، وتعادل صربيا مع ألبانيا ثم فشلت في الفوز على أندورا.

كذلك سيضمن منتخب النرويج عودته إلى كأس العالم في عودتها المنتظرة إلى ك أكتوبر/ إذا فاز على الكيان الصهيوني، وفشل منتخب إيطاليا في الفوز في أي من مباراتيه ضد إستونيا والكيان الصهيوني.

أما منتخب البرتغال فسيلحق بركب المتأهلين في 14 أكتوبر إذا فاز على جمهورية أيرلندا والمجر، وفشل أرمينيا في الفوز في أي من مباراتيه ضد المجر وجمهورية أيرلندا.

كذلك سيتأهل منتخب إسبانيا في 14 أكتوبر حال فوزه على جورجيا وبلغاريا، وفشل تركيا في الفوز على بلغاريا، ثم تعادلها مع جورجيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.