رياضة

3 أرقام قياسية لـ حسام حسن بعد تأهل منتخب مصر لكأس العالم

حسام حسن
حسام حسن

كتب حسام حسن فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة المصرية، بعدما قاد منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026، ليصبح أول مصري في التاريخ يتأهل إلى المونديال كلاعب ومدرب.

أرقام قياسية للعميد حسام حسن

العميد، الذي سبق وشارك في كأس العالم 1990 بقيادة الراحل محمود الجوهري، أعاد كتابة التاريخ مجددًا بعد أكثر من ثلاثة عقود، ليكون ثاني مدرب مصري فقط يتمكن من قيادة الفراعنة إلى أكبر حدث كروي في العالم بعد الجوهري نفسه.

كما أصبح حسام حسن رابع مدرب في تاريخ مصر يقود المنتخب إلى كأس العالم، بعد كل من:

الاسكتلندي جيمس ماكراي (مونديال 1934)

محمود الجوهري (مونديال 1990)

هيكتور كوبر (مونديال 2018)

حسام حسن (مونديال 2026).

بهذا الإنجاز التاريخي، يواصل حسام حسن مسيرته الأسطورية مع كرة القدم المصرية، جامعًا بين المجد كلاعب ومدرب، ومثبتًا مكانته كأحد أعظم الشخصيات في تاريخ المنتخب الوطني.

