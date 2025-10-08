منتخب أنجولا يسقط في فخ التعادل أمام إيسواتيني بتصفيات كأس العالم

تعادل منتخب أنجولا مع نظيره إيسواتيني بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تعادل أنجولا مع إيسواتيني

وشهد اللقاء إثارة كبيرة منذ بدايته، حيث سجل هدفي منتخب إيسواتيني اللاعب إيجريدو قبل أن يعود منتخب أنجولا ويسجل هدفين عن طريق جوناثان بواتو مانانجا واري بابيل، لتنتهي المواجهة بتعادل مثير منح كل منتخب نقطة واحدة.

وبهذه النتيجة، يرفع منتخب أنجولا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة، فيما رفع منتخب إيسواتيني رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير.

