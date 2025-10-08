6 منتخبات أفريقية تنتظر حسم التأهل للمونديال في الجولة الـ9

تنتظر 6 منتخبات أفريقية حسم تأهلها إلى كأس العالم 2026 خلال فترة التوقف الحالية في شهر أكتوبر في الجولة التاسعة.

تلعب منتخبات أفريقيا تصفيات كأس العالم 2026 بنظام المجموعات، إذ قُسمت المنتخبات إلى 9 مجموعات، على أن يتأهل أصحاب الصدارة مباشرة، وحسم كل من منتخبي تونس والمغرب التأهل بعد 8 جولات من التصفيات.

6 منتخبات تنتظر الحسم

وهناك 6 منتخبات قد تحسم تأهلها في الجولة التاسعة، دون الانتظار للجولة الختامية.

يملك منتخب الجزائر 3 فرص للحاق بركب المتأهلين إلى كأس العالم في الجولة التاسعة من المجموعة السابعة، إذ سيتأهل منتخب محاربو الصحراء إذا فاز على الصومال، أو تعادل مع الصومال ولم يحقق كل من أوغندا وموزمبيق الفوز، أو خسر أوغندا وموزمبيق معًا.

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة، متفوقًا على أوغندا وموزمبيق، ولكل منهما 15 نقطة قبل الجولتين الأخيرتين.

منتخب مصر يقترب بشدة

وبات منتخب مصر هو الآخر قريبًا من العودة إلى كأس العالم من بوابة المجموعة الأولى، إذ سيتأهل حال فاز على جيبوتي في الجولة التاسعة، أو إذا فشل منتخب بوركينا فاسو في الفوز على سيراليون.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة بعد 8 جولات، متفوقًا على بوركينا فاسو بفارق 5 نقاط.

رأس الاخضر على بعد فوز

وفي المجموعة الرابعة، سيتأهل منتخب الرأس الأخضر إذا فاز على ليبيا، أو تعادل مع ليبيا ولم يتمكن الكاميرون من الفوز على موريشيوس في نفس الجولة.

ويأتي منتخب الرأس الأخضر على قمة المجموعة في مفاجأة كبرى برصيد 19 نقطة، متفوقًا على الكاميرون بفارق 4 نقاط، وعلى ليبيا بـ5 نقاط.

كوت ديفوار وغانا

واقترب منتخب كوت ديفوار من حسم تأهله عن المجموعة السادسة، إذ يحتاج للفوز على سيشيل، مع خسارة الجابون أمام جامبيا.

ويعتلي منتخب الأفيال صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الجابون.

موقف غانا

أما منتخب غانا فسيضمن التأهل إلى النهائيات عن المجموعة التاسعة إذا فاز على جمهورية أفريقيا الوسطى، وفشلت مدغشقر في الفوز على جزر القمر.

المنتخب الغاني يتصدر مجموعته برصيد 19 نقطة، فيما يأتي مدغشقر ثانيًا بـ16 نقطة.

وفي المجموعة الثانية سيضمن المنتخب السنغالي تأهله إذا فاز على جنوب السودان، وفشلت جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفوز على توجو.

في المقابل، لا توجد أي فرصة لحسم سباق المجموعة الثالثة من التصفيات في الجولة التاسعة، إذ يتصدر منتخب بنين المجموعة برصيد 14 نقطة، متفوقًا على جنوب أفريقيا، صاحب نفس الرصيد، بالمواجهات المباشرة، ويأتي منتخبا نيجيريا ورواندا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، وسيكون الحسم في الجولة الأخيرة.

