أخبار الرياضة اليوم.. الخطيب يضع اللمسات الأخيرة لملف المدرب الجديد.. تشكيل المكتب التنفيذي الجديد للزمالك.. منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة جيبوتي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها:

طالع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في اجتماعه أمس مع لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية الكابتن زكريا ناصف وبحضور الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، ما انتهت إليه اللجنة بشأن ملف المدير الفني الأجنبي الذي يتولى مسئولية فريق الكرة خلال المرحلة القادمة.

واستمع رئيس النادي الأهلي إلى كافة التفاصيل الخاصة بالمدربين اللذين وقع عليهما الاختيار للترشح لتولي المهمة.

كما ناقش تقييم اللجنة لهما من كافة الجوانب وكذلك رؤية المدير الرياضي، بجانب وجهة نظر الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، وبما يتفق مع المواصفات المطلوبة في المدير الفني الجديد.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر النادي، إعادة تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.



ويضم المكتب التنفيذي في عضويته كلا من:

الدكتور حسام المندوه أمين صندوق النادي. هاني شكري عضو مجلس الإدارة فوق السن.



محمد طارق عضو مجلس الإدارة فوق السن.



أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة تحت السن.



ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي أول اجتماع له بتشكيله الجديد في الأسبوع المقبل.

خاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مرانه الختامي قبل مواجهة جيبوتي غدا على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وافق على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية بالقاهرة.

وأضاف مدير الكرة أنه تقرر إقامة مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

وأوضح عبد الناصر محمد أن مباراة العودة ستقام في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد السلام.

أعلن النجم الإسباني جوردي ألبا لاعب إنتر ميامي الحالي وبرشلونة السابق رسميًا اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الحالي، واضعًا حدًا لمسيرة مذهلة امتدت لأكثر من 15 عامًا، سطّر خلالها اسمه بين أفضل من شغل مركز الظهير الأيسر في تاريخ اللعبة.



وجاء إعلان ألبا عن قراره بالاعتزال في بيان مؤثر، بعد أن أنهى مشواره مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، حيث اختتم مسيرته بطريقة مشرفة، مضيفًا آخر الألقاب إلى خزانة بطولاته المميزة.

وخاض جوردي ألبا 793 مباراة مع الأندية والمنتخب الإسباني، سجل خلالها 60 هدفًا، وقدم 157 تمريرة حاسمة، بمجموع 217 مساهمة تهديفية، وهو رقم استثنائي بالنسبة للاعب في مركز الظهير.



حرص المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على التواصل هاتفيا مع محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد تعرضه لإصابة بالرباط الصليبي مع فريقه الفرنسي.



كما حرص أبو ريدة على تسهيل إجراءات سفر محمد عبد المنعم لقطر واستقباله في إحدى المستشفيات لاستكمال علاجه بناء على طلب اللاعب.

ويغيب محمد عبد المنعم عن منتخب مصر بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز لـ"فيتو"، عن حقيقة وجود خلاف بين رمضان صبحي والكرواتي يورتشيتش المدير الفني للنادي أدى الي استبعاد اللاعب من مباريات الفريق منذ بداية الموسم.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أنه لا صحة لهذا الكلام علي الإطلاق ولا يوجد أي خلافات بين رمضان صبحي والمدير الفني علي الاطلاق.

وأضاف المصدر، أن اللاعب يعاني إصابات متكررة منذ بداية الموسم، وهو ما أدي الي عدم جاهزيته بشكل كامل لذلك لا يتم الدفع به لحين جاهزيته، لاسيما مع أهمية لقاءات الفريق الحالية محليا وعالميا وإفريقيا.

