تعرف على ترتيب المجموعات في تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا

كأس العالم
تستأنف منافسات تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أفريقيا بانطلاق مباريات الجولة التاسعة اليوم الأربعاء وسط منافسة قوية لحجز مقاعد في المونديال. 

ترتيب مجموعات تصفيات قارة إفريقيا

المجموعة الأولى

1. مصر (20 نقطة).

2. بوركينا فاسو (15 نقطة)

3. سيراليون (12 نقطة)

4. غينيا بيساو (10 نقاط)

5. إثيوبيا (6 نقاط)

6. جيبوتي (نقطة واحدة)

المجموعة الثانية:

1. السنغال (18 نقطة)

2. الكونغو الديمقراطية (16 نقطة)

3. السودان (12 نقطة)

4. توجو (7 نقاط)

5. موريتانيا (6 نقاط)

6. جنوب السودان (نقطة واحدة)

المجموعة الثالثة:

1. جنوب أفريقيا (17 نقطة)

2. بنين (14 نقطة)

3. نيجيريا (11 نقطة)

4. رواندا (11 نقطة)

5. ليسوتو (6 نقاط)

6. زيمبابوي (4 نقاط)

المجموعة الرابعة

1. كاب فيردي (19 نقطة)

2. الكاميرون (15 نقطة)

3. ليبيا (14 نقطة)

4. أنجولا (10 نقاط)

5. موريشيوس (5 نقاط)

6. إي سواتيني (نقطتان)


المجموعة الخامسة

1. المغرب (21 نقطة)

2. تنزانيا (10 نقاط)

3. النيجر (9 نقاط)

4. زامبيا (6 نقاط)

5. الكونغو (نقطة واحدة)

المجموعة السادسة

1. كوت ديفوار (20 نقطة)

2. الجابون (19 نقطة)

3. جامبيا (10 نقاط)

4. بوروندي (10 نقاط)

5. كينيا (9 نقاط)

6. سيشيل (دون نقاط)

المجموعة السابعة

1. الجزائر (19 نقطة)

2. أوغندا (15 نقطة)

3. موزمبيق (15 نقطة)

4. غينيا (11 نقطة)

5. بوتسوانا (9 نقاط)

6. الصومال (نقطة واحدة)

المجموعة الثامنة

1. تونس (22 نقطة)

2. ناميبيا (15 نقطة)

3. ليبيريا (11 نقطة)

4. مالاوي (10 نقاط)

5. غينيا الاستوائية (10 نقاط)

6. ساو تاومي (دون نقاط)

المجموعة التاسعة

1. غانا (19 نقطة)

2. مدغشقر (16 نقطة)

3. جزر القمر (15 نقطة)

4. مالي (12 نقطة)

5. أفريقيا الوسطى (5 نقاط)

6. تشاد (نقطة واحدة)

